Погода на выходные

5 апреля на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, в западных областях умеренный дождь. Ночью и утром в южной части туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 13-18°, в западных областях 7-12°. В Карпатах дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

Об этом УНАН сообщили в Укргидрометцентре.

6-7 апреля сохранится облачная с прояснениями погода. 6 апреля в западных областях, а днем и на юге Правобережья пройдут дожди; на остальной территории без существенных осадков. 7 апреля в Украине дожди, отдельные грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму, а днем 6 апреля и в южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 6 апреля 12-17°, 7 апреля 9-14°, в восточной части местами до 18°. В Карпатах временами дождь с мокрым снегом; температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла. .

8- 9 апреля в западной части Украины временами пройдут дожди, преимущественно небольшие (в Карпатах с мокрым снегом); на остальной территории местами небольшой дождь, только в южной части без существенных осадков. Температура ночью 3-9° тепла (в западных областях местами 1-2° тепла), днем 10-16°, на юге и востоке до 19°; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве и области 5 апреля облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 14-16°.

6-7 апреля - облачно с прояснениями. 6 апреля без существенных осадков; 7 апреля дождь, местами гроза. Ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 6 апреля 12-17°, 7 апреля 9-14°.

8- 9 апреля - местами небольшой дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-16°.