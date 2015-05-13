На Львовщине резко упало количество официальных миллионеров

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ДФС в Львовской области.

Читайте такжеУкраинцы задекларировали 14 миллиардов доходов, миллионеров - 683 человекаОбщая сумма задекларированных миллионерами доходов составляет 726,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году во Львовской области доходы более 1 млн грн задекларировали 222 гражданина. Сумма задекларированных ими доходов составила 631,2 млн грн.