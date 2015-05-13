На Львовщине резко упало количество официальных миллионеров
15:33, 13 мая 2015Общество
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На Львовщине по итогам кампании декларирования доходов за 2014 год доходы в сумме более 1 млн грн задекларировал 201 житель области, что на 21 человека меньше по сравнению с предыдущим годом.
REUTERS
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ДФС в Львовской области.
Читайте такжеУкраинцы задекларировали 14 миллиардов доходов, миллионеров - 683 человекаОбщая сумма задекларированных миллионерами доходов составляет 726,3 млн грн.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году во Львовской области доходы более 1 млн грн задекларировали 222 гражданина. Сумма задекларированных ими доходов составила 631,2 млн грн.
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