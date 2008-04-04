За ВТО придется платить

После обретения полноправного членства во Всемирной торговой организации Украине необходимо будет оплатить разовый взнос и ежегодно платить членский взнос.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту “О ратификации протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию” (№0041), который зарегистрирован в Верховной Раде 2 апреля.

Разовый взнос зависит от его фактического размера и соотношения объема внешней торговли Украины и совокупного объема внешней торговли стран-членов ВТО.

«Ввиду того, что Украина приобретет членство в ВТО не с начала текущего года, размер членского взноса будет рассчитываться на фактическое количество месяцев, которые остались до конца 2008 года и будет составлять приблизительно 350 тыс. швейцарских франков (примерно 350 тыс. долл. США) вместе с одноразовым взносом в Рабочий фонд ВТО», - говорится в документе.

Сумма ежегодного взноса определяется как соотношение объема внешней торговли к совокупному объему внешней торговли всех стран-членов ВТО.

В записке уточняется, что предусмотренные в госбюджете-2008 расходы для уплаты взноса в сумме 2 млн. 163,4 тыс. грн. являются достаточными для выполнения соответствующих финансовых обязательств в текущем году.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в Женеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и генеральный директор Всемирной торговой организации Паскаль ЛАМИ подписали протокол о вступлении Украины в ВТО.

Украина должна быть ратифицирован до 4 июля 2008 года, однако в случае необходимости этот срок может быть продлен по решению Генерального совета ВТО.

На 30-й день после ратификации Украина станет полноправным членом ВТО.