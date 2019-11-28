«Юный орел» Михаил Поплавский отмечает 70-летний юбилей

Михаил Поплавский сумел прославиться не только в качестве ректора Университета культуры, но и на сцене.

Народный артист Украины и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский сегодня, 28 ноября, отмечает 70-летний юбилей.

Поплавский возглавил Университет культуры в 1993 году, став самым молодым ректором в Украине. На этой должности Поплавский проявил себя как эффективный антикризисный менеджер. За почти тридцать лет ректорства он превратил стандартный, ничем не примечательный вуз в одно из ведущих учебных заведений в стране.

Университет культуры сейчас насчитывает 45 кафедр, в нем учатся около 10 тысяч студентов на 46 специальностях. Среди известных выпускников вуза - Ирина Билык, Алан Бадоев, Катя Царик, Наталия Жижченко (ONUКА), Елена Кучер (АIyоsha), Михаил Хома (Dzidzio), Наталья Могилевская и многие другие.

Поплавский сумел прославиться не только в качестве руководителя университета, но и на сцене: в свое время он стал первым в Украине (если не в мире) поющим ректором. В конце 90-х он потряс украинскую эстраду своим первым хитом. А уже в прошлом году Поплавский собрал на своем концерте в столичном Дворце Спорта более 17 тысяч зрителей. К слову, этим шоу «поющий ректор» отметил завершение пятилетней творческой паузы в сценической деятельности.

«Он стал не только талантливым топ-менеджером в образовании, лидером, умеющим собирать вокруг себя и раскрывать таланты. Поплавский еще и успешный шоумен. Я бы назвал его настоящим ледоколом, уверенно идущим вперед и не боящимся экспериментов», – говорит о своем давнем друге певец Павел Зибров.

В активе Поплавского также стоит выделить и написание книг. К этому времени уже вышли такие его работы, как «Ректор», «Формула лидера», «Формула успеха», «Формула счастья». Они, по задумке автора, призваны привить людям стремление к успеху и научить достижению поставленных целей.

В этих книгах Поплавский раскрывает немало секретов и малоизвестных фактов о своей эпохе и о себе. И на примерах собственной карьеры объясняет, как следует добиваться результатов. Например, о том, как PR-проект «Поющий ректор как технология» привел к успеху университета и его личному триумфу.

«Я собственной судьбой доказываю молодым, что в жизни нет невозможного. Для успеха нужно вложить в дело свои душу и сердце. Благодаря этой простой истине и состоялся Поплавский», – считает «поющий ректор».