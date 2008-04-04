На празднование Дня Победы Киев потратит 1,8 млн. грн

На организацию и подготовку празднований по случаю Дня Победы из городского бюджета Киева предусмотрено потратить 1 млн. 797 тыс. грн.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации № 477, обнародованном на официальном веб-портале столичной власти.

Распоряжение предусматривает, в частности, что в Киеве на День Победы (9 мая) ветераны войны будут иметь возможность бесплатного проезда в пассажирском транспорте независимо от формы собственности и до 10 минут безоплатной телефонной связи.

Обеспечить такие услуги для ветеранов в столице поручено Главному управлению транспорта, связи и информатизации КГГА.

10 минут бесплатных телефонных разговоров будут касаться городской, междугородной и международной (в пределах стран СНГ) телефонной связи.

Отдельным пунктом распоряжения предусмотрено предоставление одноразовой адресной материальной помощи ветеранам войны г. Киева.

Также запланировано приобретение путевок для лечения ветеранов войны и труда.

Распоряжением КГГА утверждена Программа общегородских мероприятий по празднованию Дня Победы в столице. Согласно с ней, 9 мая с 10.00 до 11.00 запланирован торжественный проезд колонны ветеранов Великой Отечественной войны и прохождение военных оркестров по улице Крещатик и Майдане Независимости. С 14.00 до 16.00 на Майдане Независимости состоится тематическая встреча представителей городских общественных организаций ветеранов войны г. Киева.

На территории Мемориального комплекса “Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." (ул. И.Мазепы, 44) с 12.00 до 16.00 пройдет торжественный митинг, будет зажжен Огонь Славы, после чего запланирован концерт мастеров искусств и творческих любительских коллективов города.

В Программе празднования годовщины Победы также предусмотрено проведение 5 мая с 15.00 до 17.30 торжественных собраний и массовое театрализованное концертное действо в Национальном Дворце искусств “Украина”.

Распоряжение КГГА предусматривает художественно-декоративное оформление Киева к празднованию Дня Победы, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны – жителей столицы Украины праздничными почтовыми открытками и тому подобное.

Предусматривается, что 9 мая в центре Киева будет перекрыто дорожное движение по ул. Крещатик, на Майдане Независимости, Европейской площади на время проведения праздничных мероприятий и по ул. Грушевского, на площади Славы и ул. И.Мазепы на время переезда участников торжественных мероприятий к Мемориальному комплексу "Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".