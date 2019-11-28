Вступил в силу новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Госпогранслужба призывает всех граждан подробно ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения.

С сегодняшнего дня, 28 ноября, вступает в силу новый порядок въезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и выезда лиц и перемещения товаров с этих территорий, утвержденный постановлением Кабинета министров.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, в порядке указано, что въезд и выезд лиц, в том числе транспортных средств, с помощью которых они перемещаются, а также перемещение товаров на временно оккупированных территориях и с таких территорий осуществляется через определенные контрольные пункты. Их количество и местонахождение определяются решением командующего Объединенными силами.

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Для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и иметь разрешение физическому лицу.

Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу.

Также действуют требования в отношении несовершеннолетних украинцев. Так, граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, направляются на оккупированные территории с паспортом гражданина Украины для выезда за границу или свидетельством о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет - с паспортом гражданина Украины или паспортом гражданина Украины для выезда за границу с соблюдением требований пунктов 3-6 правил, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995 года № 57. Разрешение физическому лицу на них выдается лицу, осуществляющему сопровождение.

В Госпогранслужбе отмечают, что нотариально заверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на оккупированную территорию в сопровождении того законного представителя, с которым осуществила выезд.

С целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена возможность въезда на оккупированную территорию и выезда с нее гражданам Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающимся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения законных представителей, проживающих на оккупированной территории - при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на контролируемой территории Украины и на основании разрешения физическому лицу.

Въезд на временно оккупированную территорию граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС.

При выезде с оккупированных территорий граждане Украины должны иметь разрешение физическому лицу и предъявить любой документ, подтверждающий гражданство Украины.

Пересечение линии разграничения в направлении подконтрольной украинской власти территории гражданами Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, происходит при предъявлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу или свидетельства о рождении, а гражданами Украины в возрасте от 14 до 16 лет - по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу в сопровождении законных представителей на основании разрешения физическому лицу, выданного сопровождающему лицу.

«Выехать с временно оккупированной территории можно и по справке, подтверждающей представление документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, выданной территориальным органом или подразделением ГМС. Также граждане Украины, которые родились на ВОТ и не получили свидетельство о рождении украинского образца, выезжают с временно оккупированной территории вместе с сопровождающим лицом и по его паспортному документу и документам, подтверждающим факт их рождения», - говорится в сообщении.

Госпогранслужба призывает всех граждан подробно ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и при необходимости оформить для детей паспорта граждан Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов.