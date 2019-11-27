Авария на танкере в Одессе: водолазы оградили судно сорбирующими бонами

300 метров бонов повышенной плавучести закреплены на якорях и опоясывают судно, которое находится у одесского пляжа «Дельфин».

В Одессе вокруг потерпевшего крушение танкера «Делфи» установили сорбирующие боны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

«Специалисты «Администрации морских портов Украины» и Военно-морских сил Украины завершили установку бонового ограждения», - сообщили в пресс-службе.

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Как отмечается, в операции по установке принимали участие водолазы и сотрудники службы по ликвидации аварийных разливов загрязняющих веществ Одесского филиала АМПУ, два катера ВМС Украины и буксир «Гайдамака», доставивший необходимое оборудование к месту установки.

По данным пресс-службы, 300 метров бонов повышенной плавучести закреплены на якорях и кольцом опоясывают судно, которое находится у одесского пляжа «Дельфин».

«Это заграждение позволит предупредить возможное распространение нефтепродуктов с аварийного танкера в случае разгерметизации отдельных элементов его топливной системы, специальных емкостей или при получении судном дополнительных повреждений», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Южный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа.

По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза.

Крушение танкера привело к загрязнению побережья. В частности, по информации и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, предельно допустимые нормы были завышены в 157 раз. 25 ноября в мэрии заявили, что уровень загрязнения значительно снизился.

Сегодня, 27 ноября, и. о. начальника администрации Одесского морского порта Денис Карпов заявил, что специалисты приступили к установке боновых заграждений вокруг танкера.