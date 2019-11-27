"Режим тишины": в Днепре запретили ночные развлекательные мероприятия с громкой музыкой

Разработка более строгих правил была вызвана нареканием горожан на проведение коммерческих концертов на открытых площадках.

Депутаты Днепровского городского совета своим решением сделали более строгими условия проведения развлекательных мероприятий с громкой музыкой, в частности, запретив их проведение в ночное время.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время проведения очередной сессии депутаты утвердили «Правила по соблюдению тишины в общественных местах».

Разработка правил была вызвана нареканием жителей на проведение коммерческих концертов на открытых площадках, проигрывание громкой музыки без ограничения времени в ресторанах и кафе, расположенных в жилых кварталах.

Решение вступает в силу со дня его опубликования в прессе. Инициатива создания правил принадлежит городскому голове Днепра Борису Филатову, который анонсировал их еще в конце весны этого года.

В правилах согласован перечень мест для проведения общегородских и государственных праздников, а также четко определено время, когда эти мероприятия можно проводить.

Отныне наиболее масштабные концерты, фестивали и развлекательные мероприятия, где используют мощную звукоусиливающую аппаратуру, будут проходить на Монастырском острове, который является продолжением парка отдыха им. Шевченко и удален от жилых массивов. Там мерыоприятия будут проводить с 9:00 до 22:00.

На Фестивальном причале, где до этого проходило большинство общегородских и спортивных праздников, мероприятия будут проводить с 10:00 до 18:00. Исключением могут стать только мероприятия по случаю государственных праздников, а также проведение которых согласовано отдельным распоряжением городского головы. В центре города - на площади Героев Майдана и в парке им. Глобы громкие концерты и фестивали будут проходить с 10:00 до 20:00.

Кроме того, после 22:00 запрещается громкая музыка на кораблях, в автомобилях и в домах. Правила также запрещают в ночное время движение автотранспорта и мототехники, которые превышают допустимый уровень шума.

За выполнением правил будет следить инспекция по благоустройству Днепровского городского совета.

При первом нарушении новых правил виновным напомнят об ответственности, при повторном - физическое лицо будет ожидать штраф до 255 грн, на юридическое - до 510 грн.

Если нарушителя снова обнаружат в течение года, размер штрафа удвоится. Для юридических лиц максимальный штраф составит 2,55 тыс. грн. Также предусмотрено изъятие звуковой аппаратуры и других предметов, нарушающих тишину.