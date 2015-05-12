В Сумской области краеведы предлагают «декоммунизировать» 84 населенных пункта



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной государственной администрации, с соответствующим письмом к председателю ОГА Николаю Клочко, народным депутатам Олегу Медунице и Александру Сугоняко обратился председатель правления областной организации Национального Союза краеведов Украины Олег Корниенко.

«Во исполнение Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики» и абзаца 2 ст. 1 действующего указа президента Украины от 20.01.1995 г. № 14/95 «О возрождении историко-культурных и хозяйственных традиций Украинского казачества» предлагаю перечень названий населенных пунктов Сумской области, отражающих тоталитарное коммунистическое прошлое, для дальнейшего рассмотрения на предмет их переименования, а также возвращения исторических названий историческим населенным пунктам, связанным с украинским казачеством», - говорится в письме.

В перечне указаны населенные пункты каждого района Сумской области, большинство из которых преимущественно депрессивные поселения, находящихся на грани исчезновения.

«Они обычно входят в состав некоторых сельских советов. Часто они возникали в 1920-1930-х годах на базе колхозных полевых станций и т. п. Поэтому такие странные исторические названия. То есть первоначальное название свидетельствует скорее о том, что они возникли во времена господства коммунистической власти. Это уже пусть общины решают, как им называться, но чтобы без «краснопузости». Такие села недолго протянут», - подчеркнул краевед.

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По информации замминистра, в целом в Сумской области около 1,5 тысячи населенных пунктов. Среди тех, которые предлагаются к переименованию, – по несколько сел с названиями Ленинское, Советское, Октябрьское, Московское, а также Московский Бобрик, Московщина, Красный Пахарь, Красный Яр, Красный Кут, Красная Заря, Красное Утро, Красная Горка, Красная Долина, Красная Слобода, Красная Дубрава, Красногорка, Красноярское, Бееве-Коммуна, Чемодановка, Пионер, Ильичевка, Октябрьское, Красногвардейское, Краснознаменное, Дзержинское, Пролетарское, Совхозное, Фрунзенка, Октябрьщина, Коминтерн и т.п.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 апреля приняла Закон “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики”.

Законом запрещается публичное использование и пропаганда символики таких режимов, устанавливается обязанность переименовать населенные пункты, учреждения, организации, торговые марки и т. п.

Среди прочего, согласно закону, областным, Киевской и Севастопольской городским, районным государственным администрациям, Совету министров Верховной Рады АР Крым, органам местного самоуправления в 6-месячный срок со дня вступления в силу данного закона в установленном порядке необходимо осуществить демонтаж памятников, памятных знаков, посвященных лицам, причастным к организации и совершению Голодомора 1932-33 годов в Украине и политическим репрессиям, лицам, занимавшим руководящие должности в Компартии, высших органах власти и управления СССР, РСФСР, других советских республик (за исключением лиц, деятельность которых была в значительной мере связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов госбезопасности, событиям, связанным с деятельностью Компартии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, борьбе против участников движения за независимость Украины в XX веке.