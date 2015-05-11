Одного из главарей "ДНР" в Москве разыскивают за мошенничество

Так, ресурсы сепаратистов отмечают, что Великородный руководил "парадом" в Донецке 9 мая, является "полковником" и "добровольцем из России, воюет с первых дней, еще со Славянска", пишет Украинская правда.

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Вместе с тем на сайте главного управления МВД России по Москве еще с августа 2012 содержится информация об объявленном в розыск Сергее Николаевиче Великородном по ст.159 ч.4 УК РФ.