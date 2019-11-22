Еврейская община Украины почтит память жертв Голодоморов

23 ноября в день Памяти жертв голодоморов по всей Украине пройдут мероприятия в память о жертвах голодоморов.

К почтению памяти жертв Голодоморов присоединится также и еврейская община Украины, которая помолится за невинных жертв во время Шаббата.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач.

Еврейская община Украины всегда с уважением относилась к трагедии, которая затронула не только украинский, но и еврейский народы. От голода погибали также и еврейские семьи, которые проживали на территории Украины.

После визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Украину Президент Владимир Зеленский в своем Twitter призвал власти Израиля признать Голодомор актом геноцида украинского народа:

“Почитая вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать Голодомор актом геноцида украинского народа.”

Кроме этого, еврейская община США сделала свой вклад в признание американскими властями Голодомора, о чем сообщал ранее посол Украины в США Валерий Чалый, который поблагодарил евреев Америки за поддержку в этом вопросе.

Признание другими странами Голодомора в Украине геноцидом, как и Холокоста, — важный шаг для Украины, — заявили в Объединённой еврейской общине Украины, которая является крупнейшей всеукраинской еврейской организацией и объединяет 137 еврейских общин и организаций.