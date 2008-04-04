Наоми Кэмпбелл арестовали в аэропорту Хитроу

37-летняя модель, славящаяся своим буйным темпераментом, была снята с рейса авиакомпании British Airways, направлявшегося в Лос-Анджелес.

Н.Кэмпбелл подозревают в нападении на полицейского, пытавшегося вывести агрессивно настроенную модель из самолета. Полиция была вынуждена вмешаться после того, как топ-модель устроила на борту самолета скандал из-за инцидента с ее багажом.

Из-за своего буйного нрава Н.Кэмпбелл не раз попадала в неприятные истории. Так, в прошлом году модель отработала пять дней в санитарном управлении Нью-Йорка. По постановлению суда она занималась уборкой туалетов за то, что швырнула телефон в свою горничную, обвинив ее в краже джинсов. Однако позже Н.Кэмпбелл назвала инцидент случайностью.

В 2000г. она предстала перед судом по аналогичному эпизоду. Тогда избитой мобильным телефоном оказалась ассистентка звезды. Модель была оправдана, так как признала свою вину и заявила, что причиной инцидента были ее психологические проблемы.

РБК