Шахта «Степова» до сих пор горит

В с. Глухов Сокальского района Львовской области на шахте "Степова" ГП "Львивуголь", где 2 апреля на горизонте 550 м в тупиковой зоне конвейерного штрека возник пожар с обвалом породы, тремя отделениями Львовско-Волынского горноспасательного отряда Минуглепрома проводятся работы по тушению пожара.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, спасатели продолжают подготовку к изоляции (гипсовыми взрывостойкими перемычками) аварийного участка. Жертв и пострадавших нет. Работа шахты по добыче угля временно приостановлена.

На месте произошедшего работает оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.

Как сообщал УНИАН, во вторник вечером во Львовской области на шахте „Степова” ГП „Львовуголь” вследствие пожара были эвакуированы 87 горняков.