В Киеве украли миллион из джипа: хозяева открыли стрельбу (фото)

Жители и гости столицы, которые вчера утром находились в районе железнодорожного вокзала, могли увидеть настоящий боевик, причем вживую, пишет газета "Сегодня". Около половины девятого утра к джипу "Тойота Ленд Крузер", который стоял возле небольшого кафе, подбежали пятеро мужчин. Они выбили заднее стекло авто и, не обращая внимания на мужчину, сидевшего за рулем, вытащили оттуда сумку. В ней был миллион (гривен или долларов - пока толком неясно). Водитель внедорожника и двое его пассажиров, которые прогуливались неподалеку, выхватили оружие и начали стрелять по грабителям, однако попасть в них не удалось. Воры скрылись на черном "Мерседесе".

Как сообщили в ЦОС ГУ МВД Киева, жертвами ограбления стали коммерсанты, занимающиеся продажей карточек пополнения счета для мобильных телефонов, причем крупные оптовики. Похищенная сумма пока точно не установлена. На месте происшествия нашли гильзы от пистолета "Форт", стреляющего резиновыми пулями. Продавцы магазинчика, возле которого стоял внедорожник, рассказали журналистам, что услышали выстрелы и, испугавшись, закрылись в магазине. Считают, что, скорее всего, все участники были "не местные" - в районе вокзала уже лет пять все тихо. В торговом центре говорят, что слухи о краже из авто крупной суммы распространились быстро.

Милиции удалось составить фоторобот одного из грабителей - остальные были менее приметны. По данным ЦОС, это был мужчина лет 35, коренастый, средней полноты, с квадратным красноватым лицом. Одет он был в синюю джинсовую куртку и такие же брюки. Против него и его сообщников возбудили уголовное дело за разбой.