Порошенко: необходимо замедлить темпы стерилизации

В Украине необходимо замедлить темпы стерилизации денежной массы.

Такое мнение высказал глава совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО в ходе круглого стола «Инвестирование в условиях кризиса на финансовых рынках».

Как передает кореспондент УНИАН, по информации П.ПОРОШЕНКО, на сегодня Нацбанком стерилизовано с начала года около 15 млрд. грн. Кроме того, около 23 млрд. грн. находится на Едином казначейском счету правительства.

«Мы должны проанализировать, как это будет влиять на охлаждение экономики. Для того, чтобы проводить оптимально сбалансированную политику, мы должны на сегодня замедлить темпы стерилизации денежной массы», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Fitch Ratings заявило, что высокий показатель инфляции в Украине, которая по состоянию на февраль 2008 года достигла 22% в годовом выражении, был обусловлен существенным увеличением денежной массы при отсутствии стерилизации притока капитала в условиях фиксированного обменного курса (а также при 34%-ом росте цен на продукты питания).

Справка УНИАН. Стерилизация - операции центрального банка, которые проводятся для компенсации резервов денежно-кредитной системы, израсходованных в результате валютной интервенции – одновременная продажа иностранной валюты и покупка правительственных ценных бумаг.