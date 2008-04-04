Прогноз: рост экономики в Украине замедлится, но все равно будет высоким

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году составит 6,6%, говорится в отчете Erste Bank об анализе экономической ситуации в Украине и перспектив на будущее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции сопредседатель департамента макроэкономики и рынков облигаций Erste Group Юрай КОТЬЯН.

«По нашим оценкам, рост экономики Украины в 2008 году немного замедлится, но все равно будет высоким, на уровне 6,6%», - сказал Ю.КОТЬЯН.

По оценке экспертов банка, инфляция в Украине к середине текущего года превысит 20% в годовом измерении, а к концу года начнет снижаться.

"Со второй половины года произойдет замедление темпов инфляции. Наш прогноз на 2008 год - 15,2%", - сказал аналитик Erste Bank Виктор СТЕФАНИШИН.

Эксперты банка прогнозируют, что прямые иностранные инвестиции в Украину в 2008 году составят около 11 млрд. долл.

По оценке Erste Bank, поступления от приватизации в 2008 году в Украине превысят запланированные 1,7 млрд. долл. и составят приблизительно 4-5 млрд. долл., а правительству удастся удержать дефицит госбюджета на уровне 2%.

Как сообщалось, по итогам января-февраля 2008 года инфляция в Украине составила 5,7%, рост ВВП - 5,8%. Госбюджет на 2008 год основан на прогнозе инфляции на уровне 9,6% при росте реального ВВП 6,8%.