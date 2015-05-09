В Донецкой области задержали до зубов вооруженную банду

В Великоновоселковском районе Донецкой области задержана группа вооруженных злоумышленников, совершивших разбойное нападение на животноводческое хозяйство.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Донецкой области.

По данным пресс-службы, вечером 8 мая в дежурную часть ГУМВД области поступило сообщение о нападении на животноводческое хозяйство в с. Евгеновка. Из сейфа предприятия было похищено почти 80 тысяч гривен.

На место выехала следственно-оперативная группа Великоновоселковского райотдела милиции, спецподразделение «Сокол» и сотрудники Службы безопасности Украины. В результате совместной операции были задержаны 9 человек.

У злоумышленников изъят арсенал оружия и боеприпасов: 8 автоматов, 5 гранатометов РПГ, около 2 тысяч патронов, гранаты, 5 кг взрывчатки, 2 пистолета.

Также изъят транспорт, на котором передвигались злоумышленники - 2 автомобиля. Один из них находится в розыске с 2014 года.

«Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Они не имеют отношения к правоохранительным органам, военным подразделениям или добровольческим батальонам. Установлено, что двое из них находятся в розыске за тяжкие преступления, в том числе и за убийство», - сообщил начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.