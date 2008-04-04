Минтранс хочет вернуть в госсобственость 24 аэропорта (список)

Министерство транспорта и связи Украины планирует вернуть из коммунальной в государственную собственность 24 аэропорта.

По данным министерства, такие планы предусмотрены в разрабатываемой концепцией развития аэропортов.

В частности, в госсобственность планируется вернуть аэропорты: Донецк, Жуляны (Киев), Одесса, Симферополь, Харьков, Винница (Гавришевка), Ивано-Франковск, Кировоград, Николаев, Луганск, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черновцы, Черкассы, Измаил, Мариуполь, Керч, Кривой Рог, Северодонецк.

Кроме того, концепцией предусмотрена необходимость сохранить в госсобственности аэропорт Борисполь, Бердянск, Днепропетровск и Львов.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Правительство утвердило концепцию Государственной целевой программы развития аэропортов Украины до 2020 года.

Министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ в этой связи сообщил, что “есть необходимость вернуть некоторые аэропорты в госсобственность... Есть случаи неопределенного статуса… Сделаем закон и через закон вернем».

Министр также отметил, что концепцией будет «четко разделено, что будет государственным, и что уйдет в частные руки». Так, терминалы, заправки, все что касается работы с пассажирами, с перевозкой грузов, будет передано на приватизацию и для частного строительства. «Взлетно-посадочные полосы, безопасность, управление потоками и начальник – это государственное», - сказал министр.

Он сообщил также, что на основании этой концепции по каждому аэропорту будет принята программа развития. Министр отметил, что государство выделит 2,5 млрд. долл. на финансирование развития аэропортов, остальное – будут частные средства.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что парламент не позволит вернуть аэропорты из коммунальной в государственную собственность. Он подчеркнул, что без согласия органов местного самоуправления территориальная община не может быть принудительно лишена собственности. «Можно дойти до того, что и областной совет заберут в государственную собственность», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Заместитель министра транспорта Александр ДАВЫДОВ заявил, что пребывание аэропортов в коммунальной собственности не дает возможности координировать экономическое развитие аэропортов, мешает качественному обслуживанию растущих перевозок.