Порошенко: сегодня курс гривни служит якорем в экономике страны

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО не исключает колебаний курса национальной валюты на межбанковском рынке на уровне 1-2% от официального курса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе круглого стола «Инвестирование в условиях кризиса на финансовых рынках».

По его словам, Нацбанк сейчас не видит существенного превышения спроса над предложением инвалюты, так же как и существенного превышения предложения над спросом.

Вместе с тем глава Совета НБУ отметил, что Нацбанк Украины готов использовать свои золотовалютные резервы для снижения давления на национальную валюту во время пиковых нагрузок.

П.ПОРОШЕНКО также подчеркнул, что на сегодня считает нецелесообразным отказ от привязки гривни к американскому доллару и переход к привязке к какой-либо другой валюте или корзине валют. “Сегодня курс гривни является определенным якорем в экономике страны”, - отметил он.

Вместе с тем П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что Нацбанк декларирует в среднесрочной перспективе, после проведения структурных реформ в экономике страны, переход к таргетированию инфляции.

Напомним, НБУ с 21 апреля 2005 года установил курс гривни к доллару на уровне 505.0000 за доллар. Однако последние несколько дней торги на межбанке пары гривня-доллар проходили на уровне 4,98/5,010 грн. за 1 долл.

В конце февраля МВФ высказал мнение, что переход к инфляционному таргетированию (установлению целевых ориентиров денежной системы, регулирование прироста денежной массы в обращении) позволит Национальному банку Украины эффективнее бороться с инфляцией и улучшит условия поддержки макроэкономической стабильности.

Инфляционное таргетирование предусматривает публикацию Нацбанком ожидаемого уровня инфляции с последующим соблюдением запланированного показателя с помощью учетной ставки и других монетарных механизмов. Таким образом, планируется заменить существующую систему курсового таргетирования, при которой показателем макроэкономической стабильности является курс доллара.