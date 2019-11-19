Избрание меры пресечения Ляшко: в лидера "радикалов" кинули презерватив (фото)

Перед началом суда активисты забросали экс-нардепа презервативами, наполненными жидким веществом.

19 ноября Бориспольский городской районный суд избирает меру пресечения бывшему нардепу Олегу Ляшко из-за драки с экс-представителем президента в Кабмине Андреем Герусом.

Перед началом суда активисты забросали экс-нардепа презервативами, наполненными жидким веществом.

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В то же время своим сторонникам Ляшко сообщил, что дело против него сфальсифицировано за политическую позицию. То же он повторил и в зале суда.

«Мы к этому готовы. Я хочу сказать, что дело сфальсифицировано за нашу политическую позицию. За то, что мы не даем дерибанить землю, уничтожать украинскую энергетику», – заявил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, бывшему народному депутату, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко 18 ноября было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины.

Уголовное производство осуществляется по факту инцидента, который произошел между ним и народным депутатом из фракции "Слуга народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь" 6 ноября.