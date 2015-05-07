К середине мая в Луганской области построят еще четыре оборонных сооружения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом во время всеукраинского селекторного совещания относительно хода строительства фортификационных сооружений в Луганской области заявил председатель ХОГА Игорь Райнин.

По его словам, на сегодняшний день на харьковских объектах строительства работают 13 подрядных организаций, 6 харьковских заводов изготавливают необходимые конструкции. 47% работ уже выполнено. Полностью готово одно фортификационное сооружение. К 15 мая планируют закончить работы еще на четырех пунктах.

Также во время совещания отмечалось, что Харьковская область ведет строительство по плану, и закончит его реализацию в надлежащие сроки.

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Напомним, что силами предприятий Харьковщины на территории Луганской области планируется построить 31 взводно-опорный пункт. Капитальные оборонительные сооружения, включающие в себя систему блиндажей и окопов, появятся на всех стратегически важных направлениях.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны принял комплекс мер по ускорению строительства фортификационных линий и рубежей на Донбассе. Согласно решению СНБО, решению президента Украины, к этому строительству привлечено 20 областей.

В марте Кабмин принял решение о выделении из резервного фонда 865 млн грн на строительство линии безопасности на границе.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко ранее отмечал, что все фортификационные сооружения на востоке Украины должны быть построены к середине мая.