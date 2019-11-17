Календарь событий: памятные Дни Украины, месть кита-гиганта, история маньяка-каннибала, первые мотоцикл и полет на воздушном шаре, корабль-близнец "Титаника", морской символ Британии, музей Прадо и убийство Кеннеди

18 ноября

В понедельник стартует Всемирная неделя правильного использования антибиотиков, проведение которой учреждено Всемирной организацией здравоохранения. Проблема необоснованного применения антибиотиков и последствия для здоровья человека все чаще становятся предметом обсуждений среди медиков, а также в средствах массовой информации, что указывает на безусловную ее актуальность. По данным статистических опросов, многие люди сами для себя определяют перечень медикаментов, используемых при лечении тех или иных заболеваний. Медикаменты, относящиеся к группе антибиотиков, не являются исключением из правил, их назначение требует обязательной предварительной оценки состояния здоровья больного врачом.

Специфика препаратов группы антибиотиков такова, что часто у больных имеются противопоказания к тому или иному лекарству, либо оно должно приниматься вместе с другими лекарственными средствами, снижающими негативные побочные эффекты.

В Украине 18 ноября - День сержанта Вооруженных Сил, учрежденный указом президента в 2019 году. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Есть в понедельник и памятные даты. Так, 18 ноября 1865 года в «Saturday Press» был опубликован первый рассказ Марка Твена «Знаменитая прыгающая лягушка».

В 1870 году заработала первая официальная голубиная почта, которая связала Тур и Париж. Голуби обладают острым зрением и невероятной способностью находить дорогу к дому. Человек очень давно заметил эту их способность и начал ее использовать. Описано множество случаев, когда благодаря своей пространственной памяти и летным способностям голуби, пролетев тысячи километров, возвращались в свою голубятню. Так, увезенный из Парижа в Германию голубь, был выпущен из клетки только через четыре года, и уже на второй день он очутился дома. Или, например, отступая из Крыма, гвардейцы барона Врангеля увезли с собой почтовых голубей из севастопольской военной станции. Эти голуби попали в Германию – за 2500 километров от дома. Инстинкт звал их на родину, и постепенно, по мере представления возможности, они поодиночке вернулись в Севастополь. Впервые голуби были официально приняты почтовой администрацией в качестве средств доставки корреспонденции во время осады Парижа в 1870 году. Почта для Парижа готовилась в Туре. Сообщения фотографировались с большим уменьшением. Пленка помещалась в кусочек полого гусиного пера, заклеивалась воском и привязывалась к почтовому голубю. Голубь нес 15-20 таких пленок. В Париже был открыт «голубиный почтамт», где происходила расшифровка получаемых сообщений. Из осажденного немцами Парижа голуби летели с депешами сквозь шрапнель и ружейную стрельбу. Поэтому птицы прилетали на голубятню порой израненные и даже ослепленные. Для перехвата пернатых курьеров немцы бросили на фронт «эскадрильи» соколов, и голуби стали гибнуть один за другим. Но французам помогло оригинальное решение проблемы – они снабдили голубей оружием устрашения, прикрепив к их хвостам крошечные свистки. И соколы, хотя и были очень голодны, стали бояться нападать на свистящих птиц. Кстати, почта осажденного Парижа доставляла не только государственные сообщения, но и частные письма. Во время осады Парижа голуби доставили их свыше миллиона. Позднее благодарные парижане поставили голубю памятник. Франция – не единственная страна, воздавшая почести почтовому голубю. Известен факт присвоения звания полковника английской армии почтовому голубю №888 за большие заслуги в Первой мировой войне. После смерти легендарный голубь был похоронен со всеми воинскими почестями.

18 ноября 1885 года из Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм (пригороды Штутгарта) по набережной реки Неккар с невероятной для того времени скоростью 12 км/ч пронесся первый мотоцикл. Это был очень оригинальный велосипед с мотором. Рама, как и колеса, была изготовлена из дерева. Причем колес было не два, а четыре, они вместо резиновых покрышек были сверху обиты железом. Под сиденьем располагался двигатель внутреннего сгорания мощностью 0,5 л.с. В качестве топлива мог быть использован бензин или керосин. Двигатель запускали рукояткой. В целом, мотоциклы появились примерно одновременно с автомобилями, а то и несколько раньше. Как правило, они рождались в мастерских будущих автопроизводителей, которые пробовали силы на более простой технике. Представленный удивленной публике мотоцикл был сконструирован Адольфом Даймлером, сыном Готлиба Даймлера, который, как и Карл Бенц, создал первые получившие реальное применение автомобили. Наличие у мотоцикла четырех колес объясняломсь тем, конструктор не умел ездить на велосипеде. Два боковых колесика спасали от частых падений. Несмотря на всю примитивность первого в мире мотоцикла, основные принципы его создания были заложены. Даймлер-старший запатентовал его незадолго до этого заезда, но «изобретать мотоцикл» не торопился, считая устройство коммерчески бесперспективным. А Даймлер-младший после поездки без амортизаторов заявил, что на эту «костедробилку» больше не сядет.

В 1928 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового мультфильма «Пароходик Вилли» с любимым всеми героем Микки Маусом. До этого Микки Маус появлялся в двух немых мультфильмах.

Неофициальный праздник, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День придумывания секретов.

Именины у Тихона, Григория, Евпсихия и Галактиона.

19 ноября

Во вторник - Международный мужской день. Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго - островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии этот День нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. На сегодняшний день этот праздник отмечают в более чем 60 странах мира. Инициатором сегодняшнего Международного мужского дня стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил учредить праздник, который подчеркнет положительную роль мужчин в семье и обществе. Датой его проведения доктор Тилуксингх выбрал 19 ноября — день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания.

Еще 19 ноября - Всемирный день туалета. Он был учрежден в 2001 году в ходе проходившей в Сингапуре международной конференции, посвященной проблемам туалетов. Кстати, место проведения конференции было выбрано неслучайно: Сингапур славится безукоризненной чистотой отхожих мест. Более 200 делегатов из Азии, Европы и Северной Америки, представлявших 17 национальных туалетных ассоциаций, встретились, чтобы обсудить насущные проблемы и рассмотреть новые концепции развития туалетного дела. Результатом встречи стало образование Всемирной туалетной организации (World Toilet Organization), которая и явилась инициатором создания этого необычного праздника. Сегодня этот день служит напоминанием человечеству о том, что более 50% мирового населения (4,2 миллиарда человек) либо не имеют туалета дома, либо их туалет не оборудован для безопасной утилизации нечистот. В одной трети из школ по всему миру нет туалетов. 900 миллионов школьников не могут вымыть руки после туалета из-за нехватки надлежащих условий, что ведет к распространению болезней. 297 тысяч детей в возрасте до пяти лет ежегодно погибают от диареи в результате отсутствия безопасной питьевой воды, санитарии и гигиены рук. 2,5 миллиарда человек не имеют доступа к надлежащим средствам санитарии, в том числе туалетам или просто уборным с выгребной ямой, что имеет катастрофические последствия для человеческого здоровья, окружающей среды и социально-экономического развития. В 2013 году своей резолюцией «Санитария для всех» Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила 19 ноября в качестве Всемирного дня туалета.

В Украине 19 ноября два профессиональных праздника - День работников гидрометеорологической службы и День стеклопроизводителя. Поздравляем всех причастных к этим датам!

19 ноября 1190 года был учрежден Тевтонский орден - немецкий католический духовно-рыцарский орден. Он возник в Палестине во время крестовых походов. Римский папа Климент III утвердил орден как «Братство Тевтонской церкви Святой Марии Иерусалимской» в 1191 году. А при Папе Римском Иннокентии III он был преобразован в духовно-рыцарский орден, задачами которого стали: защита немецких рыцарей, лечение больных, борьба с врагами католической церкви. В качестве весьма малочисленной церковной организации он существует до сих пор в Германии.

В 1703 году в этот день в Бастилии умер узник, вошедший в историю как «человек в железной маске».

19 ноября 1819 года в Мадриде в специально выстроенном дворцовом здании открылся музей, известный миру как Прадо - одна из богатейших художественных галерей мира. Первоначально он именовался Королевским музеем науки и искусства, в коллекции которого насчитывалось 311 картин. И только после национализации в 1868 году музей получил свое нынешнее название — Музей Прадо. Его художественная коллекция содержит множество шедевров во всех жанрах живописи. Она составлена на основе собрания испанских королей и располагает шедеврами Босха, Веласкеса, Гойи, Рубенса, Суврбарана, Тициана, Эль Греко и других великих мастеров. Сегодня Национальный музей Прадо является одним из символов Испании. Кроме того, это - один из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства. Здание музея представляет собой выдающийся образец позднего испанского классицизма. На данный момент коллекция музея насчитывает более 8600 полотен. Периодически картины из музея экспонируются на выставках в других странах.

В 1891 году была продана первая игрушечная железная дорога. Это произошло в немецком Геппинзене.

В 1946 году Генассамблеей ООН была принята Резолюция против религиозного и расового преследования.

В 1969 году американский космический корабль «Аполлон-12», пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществил посадку на Луну.

В 1969 году известный бразильский футболист Эдсон Арантес ду Насименту забил свой 1000-й гол на своем 909-м матче.

В 1978 году в результате массового самоубийства членов секты «Храм народов», руководимой Джимом Джонсом, в Гайане погибли 911 человек.

В 1987 году на аукционе за рекордную сумму 5,5 миллиона долларов был проджан автомобиль «1931 Bugatti Royale».

В 2004 году произошла самая масштабная драка в истории американского спорта - между клубами НБА «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс».

Неофициальные праздники - День запаха свежего хлеба, День брызг, День женского предпринимательства и Всемирный день сантехника.

Именины у Павла, Германа, Клавдии, Александры, Виктора и Никиты.

20 ноября

В среду - Всемирный день ребенка, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. Выбор даты неслучайный: 20 ноября 1959 года ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию о правах ребенка. По данным ООН, ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не имея возможности для взросления, жизни и развития.

Символично, что 20 ноября отмечается День педиатра. Среди всех медицинских специальностей именно педиатрия первой стоит на страже здоровья ребенка. Поэтому оба праздника и идут рука об руку.

Также 20 ноября - День географических информационных систем, или День ГИС. Инициатором его проведения выступил ряд крупных американских компаний и организаций (Национального географического общества, USGS, Sun Microsystems, Hewlett–Packard, ESRI). Главная цель мероприятия - распространение современного географического знания и расширение осведомленности о ГИС-технологиях среди непрофессионалов.

20 ноября - Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких, отмечается ежегодно в среду второй или третьей недели ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По оценкам ВОЗ, хронической обструктивной болезнью легких страдают 210 миллионов человек. Почти 90% случаев смерти от ХОБЛ происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. Основные причины развития болезни - курение, табачный дым, загрязнение воздуха, контакт с испарениями химических веществ.

20 ноября - День памяти трансгендеров, отмечается ежегодно как день памяти тех, кто был убит в результате трансфобии[. Это день, чтобы привлечь внимание к продолжающемуся насилию, которому подвергаются трансгендеры. 20 ноября различные правозащитные, феминистические и ЛГБТ-организации мира проводят демонстрации, лекции, семинары и траурные шествия со свечами. Цель мероприятий — привлечь внимание общества к тому, что трансгендерные люди страдают от насильственных преступлений гораздо чаще, чем многие другие меньшинства. История Дня следующая: 28 ноября 1998 года у себя в квартире была убита бостонская чернокожая рок-музыкантка и MtF-транссексуалка Рита Хестер, неизвестный преступник нанес ей серию ножевых ударов. Известная в ЛГБТ-сообществе певица десять лет жила как женщина. Через год друзья и знакомые Риты Хестер организовали «вахту памяти»: в первый день памяти в 1999 году на улицы Сан-Франциско вышли сотни людей с зажженными свечами в руках. С тех пор событие разрасталось в масштабах и стало проходить в десятках городов не только в США, но и по всему миру. В Интернете ведутся списки трансгендерных людей, убитых за последнее десятилетие в разных странах мира. Он насчитывает более 350 имен. Составление его сталкивается с рядом проблем: информация об этих преступлениях часто замалчивается, по разным причинам имена многих жертв неизвестны.

20 ноября 1820 года в Тихом океане произошел несчастный случай с американским китобойным парусником «Эссекс». Судно водоизмещением 238 тонн вышло на промысел из порта в штате Массачусетс в 1819 году. В течение почти полутора лет экипаж бил китов в южной части Тихого океана, пока один кашалот не положил этому конец. Китобойное судно «Эссекс» было несколько раз протаранено гигантским китом. 20 матросов на трех крошечных шлюпках добрались до необитаемого острова Хендерсон, входящего ныне в состав британских островов Питкерн. Голод, жажда и каннибализм погубили почти всех, только через 95 дней после нападения кита капитана Полларда и еще одного моряка спасло другое китобойное судно. Первый помощник Чейз, спасшийся на другой шлюпке, написал отчет об этом «приключении». Спустя тридцать лет этот эпизод лег в основу романа Германа Мелвилла «Моби Дик». История полтора века считалась матросской «байкой про белого кита», пока в 1974 году похожую особь - молодую самку-альбиноса кашалота - действительно не поймали в Атлантике и не доставили в океанариум для изучения.

В 1945 году начался Нюрнбергский процесс - суд над военными преступниками Третьего рейха.

В 1962 году завершился Карибский кризис – очередной виток «холодной войны».

В 1979 году впервые больному перелили искусственную кровь.

В 1985 году была запущена версия Microsoft Windows 1.0.

В 1990 году был арестован серийный убийца Андрей Чикатило - маньяк, садист, извращенец, имя которого стало нарицательным. Кровавая драма, длившаяся с 1978 по 1990 год в Ростовской области, не имела аналогов в истории криминалистики. Человек с высшим образованием, отец двоих детей, Чикатило совершил 53 доказанных убийства (по оперативным сведениям, им было совершено более 65 убийств). Жертвами маньяка были женщины и дети. Операция по поиску серийного убийцы «Лесополоса», начавшаяся в декабре 1985 года в Ростовской области, - одно их самых масштабных оперативных мероприятий советских правоохранительных органов. За все время операции на причастность к серии убийств было проверено более 200 тысяч человек, попутно было раскрыто 1062 преступления, была накоплена информация на 48 тысяч человек с сексуальными отклонениями, на спецучет было поставлено 5845 человек, проверено 163 тысяч водителей автотранспорта. Были даже использованы военные вертолеты, чтобы патрулировать железнодорожные пути и прилегающие к ним лесополосы. Розыск убийцы обошелся государству примерно в 10 миллионов рублей в ценах 1990 года. После вынесения приговора Чикатило был доставлен в Новочеркасскую тюрьму. Находясь в камере смертников, Чикатило следил за своим здоровьем: не курил, делал зарядку, с аппетитом ел. Он прошел массу прсихиатрических экспертиз, которыми был признан здоровым, писал многочисленные жалобы от ЦК КПСС до редакций центральных газет на судью и следствие, а также 18 июля 1993 года прошение о помиловании на имя президента РФ Бориса Ельцина. 4 января 1994 года было отклонено его последнее прошение, где Чикатило указывал на то, что 40 лет проработал на благо страны, прожил нелегкую трудовую жизнь при «коммунистической тирании» и мечтает жить в новой и свободной стране, а уголовное дело, где его определяют как насильника, убийцу и людоеда, полностью сфабриковано и нет никаких фактов его виновности. Отмечал, что у него «психопатия шизоидно-мозаичного круга с сексуальными перверсиями, головные боли от черепно-мозгового давления, бессонница, кошмары, аритмия сердца», которые он не может доказать, поскольку история болезни находится в Шахтинской психиатрической больнице. Чикатило выставлял себя самого жертвой советской политической системы, заявлял, что свято верил в «победу Коммунизма во всем мире» и считает себя единственным настоящим коммунистом - «коммунистом № 1». В заключении он просил о посмертной реабилитации своих деда и отца, ставших жертвами режима, а также об отмене собственного приговора 1984 года и о переводе из Новочеркасской тюрьмы в Москву для того, «чтоб говорить правду об этом странном, сенсационном деле, чтобы написать мемуары о моей трагической жизни, дабы встретиться со специалистами - юристами, сексопатологами, психиатрами…». 13 февраля Чикатило сообщили, что ночным рейсом его доставят в Москву на новое обследование. Вечером 14 февраля, символично – в День влюбленных, Чикатило на автомобиле УАЗ был доставлен в сопровождении двух конвоиров в место исполнения приговоров к расстрелу и казнен выстрелом в затылок. Похоронен под номером в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы.

Неофициальные праздники - День перевоплощений и День индустриализации Африки.

Именины у Афанасия, Валерия, Евгения, Сергея, Алексея, Кирилла и Павла.

21 ноября

21 ноября 2013 года, после того, как властная команда в то время президента Януковича объявила о том, что Украина не будет подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, в Киеве начались первые протесты. Поздно вечером этого дня журналисты, общественные активисты и оппозиционные политики собрались на Майдане Незалежности в столице. Так начинался Евромайдан, который перерос в кровавые столкновения демонстрантов и сотрудников правоохранительных органов, и завершился бегством Януковича из страны. События тех дней затем назовут Революцией достоинства, а на государственном уровне 21 ноября будут отмечать как День достоинства и свободы. Он был установлен указом президента Петра Порошенко. Кроме того, в этот же день в 2004 году началась Оранжевая революция.

В четверг - Всемирный день телевидения, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума. Впервые эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения проводились еще в начале 1920-х годов. В 1933 году американскому инженеру российского происхождения Владимиру Зворыкину удалось изобрести катодную трубку, которая и стала главной частью телевизора. Благодаря открытию Зворыкина, уже в 1936 году были начаты регулярные телепередачи в Великобритании и Германии, а в 1941 году - в США. Но только в 50-е годы 20 века телевещание получило массовое распространение в Европе. В большинстве развивающихся стран собственные государственные и частные телекомпании возникли позднее, в 60-х - начале 70-х годов. Сегодня в мире не осталось, наверное, государств, не охваченных телевещанием. Телевидение самой Организации Объединенных Наций, которое начало свою работу в 1947 году, постоянно готовит репортажи о гуманитарных кризисах по всему миру, снимает документальные фильмы об актуальных проблемах современности, как права человека, мир и безопасность, развитие, ведет прямые трансляции с заседаний Генассамблеи и Совета Безопасности.

Еще 21 ноября - Всемирный день приветствий. Этот праздник придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир и снижения международной напряженности, лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять! Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий отмечают люди всех профессий и возрастов, крупные политические лидеры, промышленные магнаты, всемирно известные личности кино и телевидения.

Также 21 ноября - Всемирный день философии, учрежденный ООН в 2005 году. Идея провозглашения Дня заключается в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных преобразований, приобщить людей к философскому наследию, приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей и стимулировать публичные дебаты мыслителей и гражданского общества по поводу вызовов, встающих сегодня перед обществом.

Ежегодно в третий четверг ноября омечается День отказа от курения. Он был учрежден Американским онкологическим обществом в 1977 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за курения в мире 90% смертей от рака легких, 75% - от хронического бронхита и 25% - от ишемической болезни сердца. Каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды). Цель Международного дня отказа от курения - способствовать снижению распространенности табачной зависимости.

21 ноября в Украине - День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил, учрежденный указом президента в 2017 году. Поздравляем всех причастных к этой дате!

21 ноября 1783 года состоялся первый в истории полет людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и успешно приземлились спустя 25 минут.

В 1847 году на озере Мичиган сгорел голландский пароход «Феникс». Погибли 240 человек.

В 1877 году Томас Эдисон запатентовал фонограф.

Ранним утром 21 ноября 1916 года в Эгейском море затонул «Британик» - корабль-близнец легендарного «Титаника». Самое большое судно того времени, «Британик» был переоборудован под госпиталь и активно участвовал в военных действиях Первой мировой войны. Он был одним из пяти потопленных лайнеров компании «Уайт Стар Лайн». «Британик» - госпитальное судно Его Величества, строившийся первоначально как пассажирский лайнер «Гигантик», был последним из серии трех лайнеров класса «Олимпик». Он задумывался как замена погибшему «Титанику» и обладал рядом усовершенствований. Однако ему так и не удалось оказаться на линии Саутгемптон - Нью-Йорк, для которой он строился. Вместо этого лайнер сразу же был реквизирован Британским Адмиралтейством, которое переоборудовало его в госпитальное судно. В этом качестве «Британик» принимал на борт более 3 тысяч пациентов. В ноябре 1915 года лайнер был зачислен в состав флота и отправлен на Средиземное море, где совершил пять успешных рейсов в восточное Средиземноморье и вывез в общей сложности 15 тысяч солдат Британской империи. 21 ноября 1916 года, налетев на немецкую мину в Эгейском море, лайнер «Британик» опрокинулся и затонул всего за 55 минут. Благодаря хорошо организованной спасательной работе, из 1 136 раненых и членов команды, находившихся на палубе, погиб только 21 человек. Жертвами стали те, кто не успел спрыгнуть с высоко поднявшейся над водой кормы со все еще вращающимися ходовыми винтами. В 2000 году режиссером Брайаном Тренчард-Смитом был снят художественный фильм «Британик».

В 1934 году состоялось первое выступление Эллы Фицджеральд - американской певицы, одной из величайших вокалисток в истории джазовой музыки («первая леди джаза», «первая леди песен»), обладательницы голоса диапазоном в три октавы, мастера скэта и голосовой импровизации. Она - 13-кратный лауреат премии «Грэмми», лауреат Национальной медали искусств (США, 1987), Президентской медали Свободы (США, 1992), кавалер Ордена Искусств и литературы (Франция, 1990) и многих других почетных наград. За свою 50-летнюю карьеру выпустила около 90 альбомов и сборников — как сольных, так и созданных в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами.

В 2013 году произошло обрушение тогового центра Maxima в Риге. В результате катастрофы погибли 54 человека, в том числе три спасателя, получили ранения 40 человек.

Неофициальные праздники - День без музыки и Европейский день муковисцидоза.

Именины у Гавриила, Михаила, Рафаила и Павла.

22 ноября

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть важные исторические даты.. Так, 22 ноября 1641 года английский парламент принял «Великую ремонстрацию» - перечень злоупотреблений короля.

В 1909 году братья Орвилл и Уилбер Райт организовали первую компанию для производства аэропланов.

В 1917 году в Канаде была образована Национальная хоккейная лига (НХЛ), тогда состоявшая из пяти клубов - «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Марунз», «Торонто Аренас», «Оттава Сенаторз» и «Квебек Булдогз».

В 1928 году в Париже состоялось первое исполнение оркестровой пьесы Мориса Равеля «Болеро». Это произведение, написанное французским композитором, сразу получило самое широкое признание.

В 1960 году Запорожский завод «Коммунар» (теперь - АО «АвтоЗАЗ») выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей «Запорожец».

В 1963 году в Далласе был убит президент США Джон Кеннеди. Джон Кеннеди еще на посту сенатора приобрел всенародную популярность. Чему способствовала в том числе и его жена - очаровательная аристократка Жаклин Бувье. В январе 1961 года Джон Кеннеди был избран президентом США, став самым молодым главой государства за всю историю страны. В конце 1963 года Кеннеди отправился в поездку по стране. 22 ноября 1963 года он и его Жаклин торжественно въезжали в центр Далласа на открытом лимузине. В 12.30 снайпер открыл огонь. В президента попали две пули - одна в шею, другая в голову. Он умер, не доехав до Парклендского мемориального госпиталя. В убийстве подозревался 24-летний Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец. 24 ноября 1963 года, Освальд, выходивший из полицейского участка в сопровождении полицейских, был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби. Поэтому виновность Освальда так и не была ни доказана, ни опровергнута в суде. После убийства президента пост главы государства занял вице-президент Линдон Джонсон из Техаса. Джона Кеннеди похоронили 25 ноября 1963 года на Арлингтонском национальном кладбище. Жена и братья зажгли вечный огонь на его могиле. Убийство Кеннеди стало одним из самых громких политических преступлений 20 века.

В 1977 году начались полеты «Конкорда» из Парижа и Лондона в Нью-Йорк.

В 1987 году в Чикаго произошел самый известный случай вторжения в телевизионный эфир. Во время показа вечерних новостей на канале WGN-TV на экране на 20 секунд появился человек в маске героя научно-фантастического сериала Max Headroom. Злоумышленник, вмешавшийся в эфир, не был найден.

В 1990 году премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке. Она занимала это кресло с 4 мая 1979 года. Первая женщина на этом посту на Западе считается победителем «холодной войны» вместе с президентом США Рональдом Рейганом. Маргарет Хильда Тэтчер родилась в 1925 году в семье провинциального бакалейщика, окончила Оксфордский университет. Встав у руля нации, она проявила себя искусным, энергичным, решительным руководителем и сумела добиться значительного укрепления экономики и международного престижа Англии. Премьерство Тэтчер было самым продолжительным в 20 веке. Дольше, чем она, британское правительство возглавлял только лорд Ливерпуль в 19 веке. Тэтчер и после отставки еще два года оставалась членом Палаты общин, а затем перешла в Палату лордов. После выхода в отставку написала книгу «Искусство управления государством». 26 июня 1992 года Тэтчер было присвоено личное дворянство с титулом баронессы и герб. В последние годы жизни Маргарет Тэтчер тяжело болела. 21 декабря 2012 года она перенесла операцию по удалению опухоли мочевого пузыря. Тэтчер скончалась ранним утром 8 апреля 2013 года на 88-м году жизни в отеле «Ритц» в центре Лондона, где проживала после того, как в конце 2012 года ее выписали из больницы. Причиной смерти стал инсульт. Прах Тэтчер, это была кремация, согласно воле усопшей, похоронили рядом с мужем Денисом на кладбище военного госпиталя лондонского района Челси. Похороны состоялись 17 апреля и обошлись в 6 миллионов фунтов стерлингов.

Неофициальные праздники - День сыновей, День отогревания в кофейнях, День канифольщиков и Всемирный день отказа от покупок.

Именины у Александра, Виктора, Ильи, Матроны, Порфирия, Цецилии, Антона, Ильи, Константина и Ивана.

23 ноября

В Украине 23 ноября - День памяти жертв голодоморов. Впервые он был установлен в ноябре 1998 года указом президента Леонида Кучмы - «в поддержку инициативы общественных организаций, Министерства культуры и искусств Украины, Госкомитета Украины по делам религий, Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания", он назывался Днем памяти жертв Голодомора. В 2000 году название было изменено на «День памяти жертв Голодомора и политических репрессий». В 2007-м, согласно изменению, внесенному указом президента Виктора Ющенко, стал называться Днем памяти жертв голодоморов. Кроме Голодомора 1932-1933 гг. в истории Украины были зафиксированы голодоморы 1921-1923 и 1946-1947 гг. К 75-й годовщине Голодомора под руководством Украинского института национальной памяти была создана Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг., состоящая из 18 региональных томов и одного сводного. Центральный элемент томов Книги - мартирологи (поименные списки), в которые включены данные о жителях, которые умерли во время Голодомора. Всего в мартирологи занесены имена 882 510 умерших. Этот список не является исчерпывающим, работа по установлению масштабов Голодомора продолжается. В сводном томе на основе комплекса документов приводятся доказательства умышленности Голодомора и его преступной сути как геноцида украинского народа. Включены свидетельства очевидцев и архивные документы. В разделе «Территория Голодомора» приводится перечень населенных пунктов (более 13000), пострадавших от голода. Раздел «Фотодокументы» вмещает 140 фотографий. В целом, в Книгу помещено 6000 свидетельств очевидцев из 204000, собранных за последние годы.

Еще в субботу - Международный день акварели. Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Во многом благодаря усилиям этого человека во второй половине 20 века возрождается интерес к акварели. Сам Альфредо Гуати Рохо первым основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели, а затем способствовал распространению подобных обществ в других странах. Знаковым событием в истории акварельной живописи стало изобретение в Китае во втором веке бумаги и использование ее в качестве основы для картин и рисунков. Именно оттуда берет свое начало акварель. Распространение в Европе эта техника живописи получила значительно позднее - в 17 веке. Название техники происходит от схожих французского и итальянского слов, означающих в переводе «водянистая». А корень слова – «aqua» в переводе с латинского означает «вода». Многие художники 19 - начала 20 веков посвятили часть своего творчества или целиком акварели. Сред них Э.Делакруа, П.Сезанн, Д.С. Сарджент, П.Ф. Соколов, К.Брюллов и А.Брюллов, Л.Лагорио, М.Врубель, И.Репин, А.Бенуа, В.Кандинский и многие другие.

В 1852 году в Англии были введены первые почтовые ящики.

23 ноября 1869 года был спущен на воду один из красивейших парусных кораблей, легендарный клипер «Катти Сарк» - единственный классический чайный клипер, сохранившийся до наших дней. Названный в честь короткой рубашки ведьмы Нэнни из стихотворной повести Роберта Бернса «Тэм о’Шентер», корабль был спроектирован Геркулесом Линтоном. Предполагалось, что «Катти Сарк» будет возить чай из Китая, но клипер проиграл гонку 1872 года быстроходным «Фермопилам». Оба корабля вышли из Шанхая 18 июня, однако «Катти» прибыла в Лондон лишь 18 октября, неделей позже «Фермопил», и через некоторое время клипер «бросили» на доставку шерсти из Австралии. А во время Первой мировой войны на корабле перевозили уголь. Клипер сменил много имен и занятий, установил множество рекордов скорости, за что его стали называть «королевой океанов», пока в 1922 году его не выкупил капитан Уилфред Доумен, восстановивший «Катти» во всей ее былой красе. С 1938 года клипер стал учебным судном. А в 1954 году «Короткая рубашка» поселилась в сухом доке в Гринвиче под Лондоном и стала музеем. Но в мае 2007 года «Катти Сарк» серьезно пострадала от пожара. К счастью, более половины всех элементов корабля на тот момент времени были сняты с судна для реконструкции. Реставрация «Катти Сарк» заняла почти пять лет кропотливой работы лучших мастеров королевства и потребовала 50 млн фунтов расходов. Свою поддержку в восстановлении национального символа Великобритании оказало и правительство страны. В 2012 году королева Елизавета вновь открыла для посещения восстановленный легендарный клипер. Сегодня «Катти Сарк» является популярной туристической достопримечательностью. Рядом с ней расположены Гринвичский парк, Национальный морской музей, бывший Гринвичский госпиталь. В честь клипера назван сорт виски с изображением судна на этикетке.

В 1921 году президент США Уоррен Хардинг запретил докторам прописывать больным пиво в качестве лекарства и обходить тем самым «сухой закон».

В 1923 американский изобретатель и предприниматель, подполковник армии США, основатель компании по производству бритв «Schick Dry Shaver» Якоб Шик запатентовал первую электробритву.

В 1934 году на центральных дорогах Америки и Европы стали устанавливать недавно изобретенные светоотражатели для разделительных полос.

В 1935 году американский исследователь Линкольн Эллсворт впервые пролетел на самолете через всю Антарктиду, от моря Уэдделла до моря Росса.

В 1954 году в США «Дженерал Моторс» выпустил свой 50-миллионный автомобиль - позолоченный спортивный двухместный закрытый «Шевроле».

В 1980 году 4800 человек погибли в серии землетрясений, разрушивших юг Италии.

В 1981 году в Китае был разрешен частный бизнес.

23 ноября 2004 года компания «Blizzard Entertainment» выпустила в свет новую «игрушку», которая произвела фурор на рынке компьютерных игр, став уже девятым для компании рекордом в разряде «самая продаваемая игра».

Неофициальные праздники - День вставания с той ноги и Международный день борьбы с безнаказанностью.

Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Фелициаты, Анны, Ольги, Александра и Михаила.

24 ноября

В воскресенье нет официальных международных праздников. Но в этот день произошло много значущих для истории событий. Так, в 1642 году голландец Абель Тасман открыл остров у берегов Австралии, названный его именем.

В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свою книгу «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Это издание разошлось за один день.

24 ноября 1874 года американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку. Изобретение заключалось в том, что на несущую проволоку навивались спирали, заканчивающиеся шипами. Именно такая конструкция колючей проволоки, которая была проста и надежна, первоначально использовалась для создания изгородей вокруг загонов для скота – это был дешевый и эффективный способ ограждения огромных территорий, что дало толчок к развитию пастбищного скотоводства.

Неофициальные праздники - День моржа, День угощения домовых и День эволюции.

Именины у Виктора, Викентия, Максима, Стефаниды, Федора и Евгения.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная