В Германии поймали преступников, которые занимались нелегальным трудоустройством украинцев

Правоохранители провели спецоперацию по нейтрализации этой преступной сети в шести федеральных землях.

В Германии полиция разоблачила организованную преступную группировку, которая занималась нелегальным трудоустройством украинцев.

По данным представителя полиции в Ганновере, 13 ноября правоохранители провели спецоперацию по нейтрализации этой преступной сети в шести федеральных землях, сообщает Deutsche Welle.

По данным полиции, группа преступников привлекала в Германию работников из Восточной Европы, преимущественно из Украины, которые приезжали в страну якобы с туристической целью, но потом оставались в ФРГ и работали, хотя по закону не имели на это право.

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Злоумышленники выдавали им фальшивые документы и удостоверения для регистрации в местных органах власти, в социальных и страховых службах. Кроме того, преступная группировка имела собственное агентство, которое помогало украинцам нелегально трудоустроиться, а также оказывало поддержку с поиском жилья вблизи места работы.

Данных о привлечении украинских граждан к проституции нет, добавили в полиции.

В рейде принимали участие 510 сотрудников федеральной полиции, говорится в заявлении спикера полиции, которое приводит агентство новостей dpa.

Как сообщает NDR, среди задержанных - 52-летний мужчина, который считается одним из руководителей преступной группировки. Следователи до сих пор пытаются определить действительное количество участников группировки.