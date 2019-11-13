Жестокое убийство 11-летней девочки в Одесской области: суд продлил арест подозреваемому

Подозреваемого будут содержать под стражей до 20 декабря.

Киевский районный суд Одессы продлил меру пресечения Николаю Тарасову – подозреваемому в убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Дарьи Лукьяненко, совершенном 13 июня.

Как сообщили УНИАН в суде, в райсуд поступило ходатайство о продлении срока содержания Тарасова под стражей.

«По результатам судебного заседания судья принял решение о продлении подозреваемому срока содержания под стражей до 20 декабря 2019 года, то есть в пределах срока досудебного расследования», - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, хорошо знавший девочку, силой затащил ее в свое домовладение, где избил, закрывая при этом рот полиэтиленовым пакетом. Потерпевшая потеряла сознание. Воспользовавшись этим, подозреваемый ее раздел и пытался изнасиловать.

Не сумев довести свой замысел (изнасилование) до конца, молодой мужчина разозлился и нанес девочке несколько ударов острым предметом в шею. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

С целью сокрытия следов уголовного преступления подозреваемый поместил тело в выгребную яму.

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Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня текущего года по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме, задержан подозреваемый - 22-летний местный житель Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).

21 июня Тарасов помещен в СИЗО без права внесения залога, в августе суд постановил направить мужчину в медицинское учреждение для проведения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.