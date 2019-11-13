"Минеру" киевского моста Метро продлили срок содержания под стражей

Подозреваемый будет находиться под стражей до 12 января 2020 года.

Днепровский районный суд Киева продлил на 2 месяца арест Алексею Белькову, который 18 сентября угрожал «подорвать» мост Метро в столице.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, подозреваемый будет находиться под стражей до 12 января 2020 года.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовка взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

В прокуратуре отметили, что 20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. грн. По состоянию на 13 ноября залог не внесен.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Киеве на мосту Метро через Днепр мужчина угрожал оружием и заявил о намерении взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы как подготовку к теракту.

Около 19.40 мужчину задержали, при нем не нашли взрывчатки. Во время задержания мужчина сопротивления не оказывал, поэтому правоохранители огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция сняла с Белько подозрение в терроризме. Ему инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 ст. 259) Уголовного кодекса.

Задержанный рассказал полиции о проблемах в личной жизни, отсутствии работы и денег.