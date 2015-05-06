В центре Николаева запретили продажу и употребление алкоголя 9 мая
20:54, 06 мая 2015Общество
624 0
Исполнительный комитет Николаевского горсовета запретил продажу и употребление алкоголя в центре города во время празднования Дня Победы 9 мая.
В центре Николаева запрещена продажа и распитие спиртных напитков / varandej.livejournal.com
Об этом говорится в решении исполкома №335 от 6 мая.
Читайте такжеНа 9 мая столичная милиция обещает применять оружие в случае малейшей угрозы жизни ветеранов
Согласно документу, запрещается продажа и употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и пива на территории пл. Ленина, по ул. Советской, а также в квадрате улиц Лягина-Набережная-Московская-Чкалова.
Субъектам хозяйствования 9 мая запрещена реализация слабоалкогольных и алкогольных напитков на указанной территории.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter