В центре Николаева запретили продажу и употребление алкоголя 9 мая

Об этом говорится в решении исполкома №335 от 6 мая.

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Согласно документу, запрещается продажа и употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и пива на территории пл. Ленина, по ул. Советской, а также в квадрате улиц Лягина-Набережная-Московская-Чкалова.

Субъектам хозяйствования 9 мая запрещена реализация слабоалкогольных и алкогольных напитков на указанной территории.