В Киеве застройщик незаконно уничтожил усадьбу XIX века - КГГА

Департамент охраны культурного наследия КГГА готовит обращение в полицию и Минкультуры относительно незаконного сноса памятника.

В Киеве застройщик незаконно снес памятник архитектуры и градостроительства местного значения – усадьбы на ул. Лабораторной, 9-Б.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской горгосадминистрации.

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В КГГА напомнили, что в октябре Верховный суд открыл кассационное производство по делу о снятии статуса памятника архитектуры и градостроительства местного значения с усадьбы, в котором Департамент охраны культурного наследия выступает третьим лицом в деле на стороне ответчика – Минкультуры.

"До сих пор заседание не было назначено, однако застройщик, несмотря на это и на действующие предписания, снес памятник. Стоит заметить, что памятник до сих пор находится в Государственном реестре недвижимых памятников Украины", - говорится в сообщении.

Директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк отметил, что этот беспрецедентный случай в очередной раз доказывает насущную необходимость принятия во втором чтении законопроекта об усилении ответственности за уничтожение памятников.

"Уже как мантру мы повторяем о необходимости этого законопроекта. Надеюсь, что этот случай заставит парламентариев быть более активными и принять документ во втором чтении. Ведь речь идет не только об увеличении штрафов и ужесточении ответственности за разрушение памятников, здесь выписан ряд мероприятий, которые дадут зеленый свет в наведении порядка в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия", – подчеркнул Никоряк.

По его словам, Департамент охраны культурного наследия готовит обращение в полицию и Минкультуры относительно незаконного сноса памятника.

В КГГА напомнили, что застройщик – компания «Скайпроджект» (конечный бенефициар - Александр Глимбовский) обращалась в Министерство культуры по иску о снятии статуса памятника с усадьбы. ООО «Скайпроджект» через Окружной админсуд м. Киева и Шестой апелляционный административный суд. Киева отменило приказ Минкультуры от 15.09.2010 706/16-10, которым дом был занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Однако Министерство культуры обратилось с кассационной жалобой в Верховный суд, пока судебный процесс продолжается.