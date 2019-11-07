В Одессе бизнесмен отсудил более 200 тысяч гривень у правоохранителей

Предприниматель доказал в суде, что его незаконно привлекли к уголовной ответственности

Киевский районный суд Одессы обязал правоохранителей выплатить предпринимателю более 200 тыс. грн ущерба за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Как сообщили УНИАН в суде, рассмотрено гражданское дело о возмещении материального и морального вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры.

Читайте такжеВладельцы поврежденных в провале в центре Киева авто через суд требуют компенсации ущерба (видео)В частности, истец обратился в суд с иском к Государственной казначейской службе Украины, Главному управлению Национальной полиции в Одесской области и прокуратуре Одесской области.

Он отметил, что в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности ему был причинен материальный и моральный ущерб.

В суде пояснили, что 22 мая 2018 года приговором Киевского райсуда предприниматель был признан невиновным в совершении преступления и оправдан за недоказанностью предъявленного обвинения. В ноябре 2018 коллегия судей Апелляционного суда Одесской области приговор оставила без изменений.

Истец ссылался на то, что в результате незаконных действий ответчиков он в течение 1 года и 2 месяцев незаконно привлекался к уголовной ответственности. Это привело к тому, что он был лишен возможности свободно выезжать с постоянного места жительства, его репутации как бизнесмена был нанесен урон. Кроме того, действия ответчиков привели к душевным страданиям его семьи.

Суд, исследовав материалы дела, частично удовлетворил исковые требования предпринимателя. В частности, решил взыскать с Государственной казначейской службы Украины в пользу истца: морального вреда - 100 тысяч гривень, материального ущерба - 110 тысяч гривень, расходов на юридическую помощь – 12,6 тысячи гривень.