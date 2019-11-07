В Харькове из-за "минирования" трех станций метро срочно эвакуировали 830 человек

Информация о минировании не подтвердилась.

В Харькове из-за ложного сообщения о заминировании трех станций метрополитена - «Центральный рынок», «Спортивная» и «Университет» - эвакуировали 830 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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Отмечается, что специалисты обследовали более 6 тыс. кв. м внутренней и прилегающей территории, эвакуировали 830 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9:30 в полицию поступила информация о закладке взрывчатки на станциях «Центральный рынок», «Спортивная» и «Университет» харьковского метрополитена. На места прибыли следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в области.