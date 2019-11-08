Всеукраинский радиодиктант: слушать онлайн

В этом году диктант пришелся на пятницу, его трансляция начнется в 11:20.

Сегодня тысячи сторонников украинского языка примут участие в традиционном Всеукраинском радиодиктанте национального единства.

Читайте такжеДень украинской письменности и языка: история и традиции праздника

Диктант ежегодно проводят ко Дню украинской письменности и языка, в нем принимают участие украинцы по всему миру. В этом году конкурс проводится уже в девятнадцатый раз.

Текст диктанта традиционно зачитает доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко, педагог и автор учебников по украинскому языку Александр Авраменко. Он пишет текст для диктанта уже тринадцать лет.

Когда радиодиктант в Украине?

Общенациональный диктант проводится накануне Дня украинской письменности и языка, который отмечают 9 ноября. В этом году диктант пришелся на пятницу, 8 ноября. Его трансляция начнется в 11:20.

На каком канале радиодиктант?

Александр Авраменко зачитает текст диктанта в студии Общественного радио "UA: Українське". Онлайн-трансляция диктанта по украинскому языку также будет осуществляться телеканалом "UA: ПЕРШИЙ".

Нажмите, чтобы слушать прямой эфир радио

Главной локацией радіодиктанта в этом году станет Национальная библиотека имени Владимира Вернадского.

Как принять участие в радиодиктанте

В этом году диктант будет проводиться по новым правилам. Приобщиться к нему может любой желающий, как в Украине, так и за ее пределами. Пишут диктант только от руки.

Тем, кто хочет принять участие в конкурсе на написание диктанта без ошибок, следует сфотографировать или отсканировать написанный текст, и в течение 15 минут после окончания диктанта отправить его на электронную почту rd@nrcu.gov.ua.

Все желающие могут также принять участие в конкурсе на лучшее сочинение. Тема сочинения будет объявлена во время эфира.

Для участия следует отправить готовое сочинение по адресу Киев, 01001, ул. Крещатик, 26, UA: Украинское радио. Или – на электронную почту rd@nrcu.gov.ua (с пометкой «Твір»).

В тексте диктанта 2019 будут слова, которые проверят знание норм нового украинского правописания. Организаторы рекомендуют пересмотреть их заблаговременно.

Уже в 12:00 правильный текст диктанта опубликуют на "UA:Українське" и "UA:Суспільне", чтобы написание можно было проверить сразу. Присланные после публикации тексты организаторы принимать не будут.

Напомним, в прошлом году диктант состоялся 9 ноября. В нем, среди прочих, приняли участие иностранные студенты и дипломаты.