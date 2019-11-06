На Днепропетровщине коп торговал патронами и взрывчаткой – его разоблачили коллеги

Сержанта полиции задержали в отделении почтовой связи при отправке им очередной партии патронов.

В Днепропетровской области оперативники внутренней безопасности разоблачили полицейского в сбыте патронов.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, в сентябре Днепропетровским управлением Департамента внутренней безопасности получена информация о причастности сотрудника Павлоградского отдела полиции к сбыту патронов.

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«По данному факту следователями Синельниковского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

По данным полиции, было задокументировано несколько эпизодов незаконной деятельности полицейского - за это время он продал 350 патронов.

Установлено, что покупателей он подыскивал через Интернет, заказ клиенту отправлял почтой.

По сообщению полиции, 34-летний сержант был задержан в почтовом отделении в момент отправки очередной бандероли - 7 упаковок патронов в количестве 350 штук.

«Во время проведения санкционированных обысков по адресам, связанным с фигурантом, было изъято еще 30 патронов калибра 5,45 мм к оружию, разрешения на которое у полицейского нет. Кроме того, изъято 3 кг армейского пороха. Продолжаются следственные действия, готовится объявление подозрения», - добавили в полиции.

За совершенное задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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