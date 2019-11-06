Убийство подростка в Прилуках. Горожане не дадут "похоронить" уголовное дело вместе с мальчиком

Вторник, пятое ноября. Двор киевского похоронного дома «Память» заставлен автомобилями для ритуальных услуг. В основном, спринтеры или автобусы, способные транспортировать тело к месту захоронения. Возле здания кучкуются люди, которым предстоит забирать тела почивших близких. Многие держат перевязанные черной лентой фотопортреты своих родственников или букеты цветов. На дверях похоронного дома объявление: «В помещение входит не более двух человек только по приглашению санитара». Время от времени работник в медицинской маске и перчатках выходит во двор и называет очередную фамилию усопшего, тем самым приглашая близких забрать тело. Яркое утреннее солнце остро резонирует с траурной картиной вокруг…

Прислоненный к стене «Памяти», ждет своей очереди белый деревянный крест и крышка гроба, предназначенные для Дениса Чаленко - убитого более недели назад четырнадцатилетнего подростка. Его тело около 11 утра забрал дядя, чтобы вернуть в родные Прилуки. Там, примерно в это же время, жители города уже массово собирались для прощания с Денисом. Информация о месте и времени отпевания покойного подростка оперативно распространялась в социальных сетях.

Прощание

Прощание с погибшим мальчиком происходило в Стретенском соборе в центре города. Еще до начала отпевания возле церкви собралось несколько сот человек, и люди продолжали стягиваться к храму. Обсуждение предыдущих дней, рыдания и шепот: «Бедная мать», – смешивались в толпе скорбящих людей.

Уже в церкви десятки человек обступили плотно укрытый цветами гроб. Склонив головы, родные и друзья Дениса смотрели на такого близкого и красивого в темно-синем костюме с красным галстуком, но такого неживого. Собравшиеся снаружи храма терпеливо ждали окончание службы.

Выйдя из церкви сразу после отпевания, остановившись на пороге храма, отец убитого подростка Виктор Чаленко публично поблагодарил своих родных и всех жителей города за помощь и поддержку. Мужчина выкрикнул, что будет идти до конца и добиваться правды по поводу убийство сына. Он призвал всех, кому хоть что-то известно о случившемся, сообщать ему любую информацию: «Мой ребенок был зверски убит. Это не суицид, как они говорили. Его не сбил поезд. Наши судмедэксперты, следователи и начальник полиции все знали, но покрывали [преступников]. Я хочу, чтобы президент Зеленский и генеральный прокурор Рябошапка взяли под свой контроль [расследование]. Я хочу правды».

«Правда, правда», «Позор нашим милиционерам», – встретили его слова люди возле церкви. Под их крики, пробираясь сквозь толпу, поднялся на порог храма и встал рядом с отцом погибшего мальчика нынешний и.о. начальника отдела полиции города Прилуки Сергей Сторожук. В руках он держал большой букет красных гвоздик. Обратившись к собравшимся людям, он отметил, что поддерживает контакт с отцом мальчика по обстоятельствам расследования: «Я уже говорил отцу: если виновные лица будут установлены, все они будут привлечены к уголовной ответственности. На данный же момент продолжается служебное расследование, назначенное главой Национальной полиции Украины».

Сторожук призвал горожан дождаться официальных заключений, о которых пообещал непременно сообщить. Однако обращение полицейского, пожалуй, только разозлило горожан. С разных сторон прозвучали выкрики: «Как ваши службы могли говорить, что это самоубийство, если было видно, что ребенок был убит? Сколько еще ждать? Народ уже поднялся, мы не позволим, чтобы вы назвали ребенка самоубийцей».

На волне растущего шума на порог храма поднялся еще и адвокат семьи Чаленко Владимир Билык. Непроизвольно следующие полчаса превратились в «брифинг» по делу убитого подростка.

Толпа ревела… Еще не раз звучало: «Позор! Шины будут гореть, пока это дело не закроется». Народ требовал ответов и, казалось, был готов еще долго не расходиться… Только эмоциональный возглас кого-то из местных жительниц: «Нужно похоронить ребенка до заката», – словно разбудил собравшихся.

Похороны

Белый гроб окружили женщины и мужчины с потемневшими и осунувшимися лицами. «Все любят тебя и твою справедливость. Вот тебе и справедливость», – голосили бабушки, ухватившись за дерево с усопшим Денисом. Умывались слезами все родные.

Прощалась с Денисом и его школьная «семья». «В памяти одноклассников и учителей Денис навсегда останется хорошим, ответственным, вежливым и порядочным учеником. Настоящим товарищем, искренним, добрым, мудрым», – прозвучало от кого-то из присутствующих.

«Неумолима смерть, неуемная печаль. Очень тяжело, просто невозможно смириться с тем, что мы должны терять детей... Этот светлый человек имел право, как и все другие, на счастливое будущее. Большая беда, страшная и горькая потеря для родителей, которые хоронят сына, продолжателя рода. Мы глубоко скорбим вместе с вами. Навсегда будем нести в сердце светлую память о Дениске. Спи с миром, дитя. И пусть тебе земля будет пухом», - сказала директор городской школы №14, в которой Денис учился в девятом классе, Людмила Владимировна.

«Денис был хорошим и чутким парнем, который всегда придет на выручку слабому. Он был справедливым и очень скромный. Он был воспитан. Я его запомнила только с хорошей стороны. Когда утром пришли к нам в школу и объявили, что случилось, весь мой класс плакал», – сквозь слезы сказала классная руководительница Татьяна Александровна.

«Брифинг» на пороге церкви

Напомним, что 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в городе Прилуки Черниговской области вечером 29 октября. По официальной информации областной полиции на тот момент, подросток якобы переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и его сбил дизель-поезд сообщением «Нежин-Гребенка». Школьник погиб на месте от полученных телесных повреждений. В связи с этим, полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного Кодекса Украины.

Родители мальчика с самого начала не были согласны с версией полиции. Отец Виктор Чаленко утверждает: его ребенка сначала убили, и только потом бросили на рельсы. В городе распространяются версии о вероятном причастии к преступлению четверых ребят, старше Дениса на несколько лет, которые за неделю до его смерти присылали парню угрозы на телефон.

За последнее время в Прилуках уже было несколько массовых акций перед зданием полиции, на которых люди требовали объективного расследования гибели подростка. На фоне протестов, в местной полиции временно сменили руководство, а следствие было передано в Главное следственное управление Нацполиции.

На импровизированном «брифинге» на пороге церкви нынешний и.о. начальника отдела полиции города Прилуки Сергей Сторожук заверил, что на данный момент у полиции есть уже три рабочие версии по поводу случившегося. Первая – это преступление, совершенное по упомянутой ч.3. ст. 276. Вторая – нанесение телесных повреждений, повлекших за собой смерть. Третья – несчастный случай. «Мы, как правоохранительные органы, должны рассматривать все три версии», – отметил он.

По его словам, объективно, следует дождаться результатов судебно-медицинских экспертиз, которые на данный момент проводятся в Киеве. К тому же, чтобы несколько успокоить жителей Прилук, Сторожук заверил: расследование смерти Дениса Чаленко находится на личном контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, адвокат семьи Чаленко Владимир Билык сообщил, что лично осматривал тело ребенка и может утверждать на всю Украину – Дениса жестоко убили. Более того, на теле даже есть следы пыток! «И почему тогда тот эксперт, который проводил вскрытие ребенка, этого не увидел? Где другие вещественные доказательства по этому уголовному производству? Почему они не были направлены в Киев на повторную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы узнать, каким образом наносились повреждения ребенку? Почему отец за свои собственные средства нанимает людей, чтобы ребенка везли в Киев и проводили повторную экспертизу? Это государство, которое должно защищать народ?», – сетовал адвокат.

По его словам, после похорон заявление отца мальчика с требованием возбудить уголовное дело относительно виновных работников полиции и местной прокуратуры, которые должным образом не провели ни одного нормального следственного действия, будет передано в Государственное бюро расследований.

Остается верить, что резонанс преступления, которое продолжает греметь на всю Украину, не позволит компетентным органам расследовать дело, спустя рукава. Родители не должны хоронить своих детей. А те, кто был вынужден через это пройти, имеют право знать правду.

Ирина Шевченко