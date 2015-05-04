Задержанные за убийство милиционеров планировали теракт в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба МВД. Как отмечается в сообщении, благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников МВД, СБУ и других правоохранительных органов было предотвращено совершение террористического акта в городе Киеве во время майских праздников.

Читайте такжеЗадержаны трое подозреваемых в убийстве двух милиционеров в Киеве (фото) - АваковПо словам заместителя министра ведомства Василия Паскала, злоумышленники приехали в столицу из Винницы накануне майских праздников для того, чтобы совершить теракт.

«Первого мая их преступный замысел не осуществился благодаря хорошо организованной работе по охране общественного порядка правоохранителей и общественности. Но злоумышленники не отказались от задуманного и планировали свой преступный замысел воплотить в жизнь 8-9 мая», - отметил Василий Паскал.

Следственные действия продолжаются, - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в 01.30 двое милиционеров погибли и трое получили тяжелые ранения во время преследования подозреваемых в разбойном нападении на АЗС в Киеве. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, милиция задержала трех преступников, причастных к ограблению АЗС и гибели двух правоохранителей. «Один был задержан с огнестрельным ранением головы (позже скончался)», - уточнил министр.