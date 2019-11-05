Поколение digital: родителям посоветовали, как воспитывать "цифровых" детей

Психологи говорят, что погружение в гаджеты способствует потере ощущения реальности, однако, запрещать им эти устройства не стоит.

Поколение digital вырастает среди невероятного массива информации и общается через видеоблоги.

"Цифровым" детям уже не запретишь гаджеты, однако все же нужно предлагать интересную альтернативу живого общения, советуют психологи. А digital-специалисты объясняют влечение детей к смартфонной жизни неизвестным цифровым будущим, в котором нашим детям придется уметь жить.

Дети, рожденные 10 лет назад и менее, удивляют взрослых быстрым освоением гаджетов. Психологи и диджитал специалисты ищут советы воспитания цифровых детей. Впрочем ни одного исследования, относительно того, как воспитывать такое поколение до сих пор нет.

Психологи говорят, что погружение в гаджеты способствует потере ощущения реальности, однако, запрещать им эти устройства не стоит.