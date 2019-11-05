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Поколение digital: родителям посоветовали, как воспитывать "цифровых" детей

13:43, 05 ноября 2019
Общество
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Психологи не советуют запрещать детям гаджеты \ lenta.kharkiv.ua

"Цифровым" детям уже не запретишь гаджеты, однако все же нужно предлагать интересную альтернативу живого общения, советуют психологи. А digital-специалисты объясняют влечение детей к смартфонной жизни неизвестным цифровым будущим, в котором нашим детям придется уметь жить.

Дети, рожденные 10 лет назад и менее, удивляют взрослых быстрым освоением гаджетов. Психологи и диджитал специалисты ищут советы воспитания цифровых детей. Впрочем ни одного исследования, относительно того, как воспитывать такое поколение до сих пор нет.

Психологи говорят, что погружение в гаджеты способствует потере ощущения реальности, однако, запрещать им эти устройства не стоит.

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Теги: #новости Украины#дети#интернет