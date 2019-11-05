Поколение digital: родителям посоветовали, как воспитывать "цифровых" детей
13:43, 05 ноября 2019Общество
73 0
Психологи говорят, что погружение в гаджеты способствует потере ощущения реальности, однако, запрещать им эти устройства не стоит.
Психологи не советуют запрещать детям гаджеты \ lenta.kharkiv.ua
Поколение digital вырастает среди невероятного массива информации и общается через видеоблоги.
"Цифровым" детям уже не запретишь гаджеты, однако все же нужно предлагать интересную альтернативу живого общения, советуют психологи. А digital-специалисты объясняют влечение детей к смартфонной жизни неизвестным цифровым будущим, в котором нашим детям придется уметь жить.
Дети, рожденные 10 лет назад и менее, удивляют взрослых быстрым освоением гаджетов. Психологи и диджитал специалисты ищут советы воспитания цифровых детей. Впрочем ни одного исследования, относительно того, как воспитывать такое поколение до сих пор нет.
Психологи говорят, что погружение в гаджеты способствует потере ощущения реальности, однако, запрещать им эти устройства не стоит.
Поколение digital: как воспитывать "цифровых" детей - советы родителям
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter