ФСБ вербует украинских граждан во время посещения Крыма – контрразведка СБУ

В СБУ указывают, что методами работы российских спецслужб в отношении украинцев есть создание «компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление».

Украинцев, которые регулярно посещают временно аннексированную территорию Крыма, российская ФСБ принуждает давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

«Основное задание, которое ставит российская спецслужба, сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВС Украины, которые выполняют задачи вблизи административной границы с Крымом. Такие предложения в первую очередь поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают административную границу, а также частным перевозчикам», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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В СБУ указывают, что методами работы российских спецслужб в отношении украинцев есть создание «компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление».

«Служба безопасности Украины предупреждает, что переход врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет», – говорится в сообщении.

Российская сторона пока не комментировала эти заявления украинских спецслужб.

30 октября контрразведка СБУ заявила, что задержала «агента ФСБ» во время получения секретных данных

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».