Из-за ливня старая часть Краматорска оказалась под водой
03:44, 02 мая 2015Общество
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В Краматорске Донецкой области на 1 мая прошел сильный ливень с градом, после которого большинство улиц оказались под водой, но особенно пострадала старая часть города.
Из-за ливня старая часть Краматорска оказалась под водой / facebook.com/brizhnichenko
Площадь перед железнодорожным вокзалом буквально превратилась в глубокое озеро, передает ТСН.
Машинам и маршруткам приходилось плыть по воде, а некоторые не выдерживали испытания стихией и застревали посреди огромной лужи.
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