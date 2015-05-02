Из-за ливня старая часть Краматорска оказалась под водой

03:44, 02 мая 2015
Общество
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В Краматорске Донецкой области на 1 мая прошел сильный ливень с градом, после которого большинство улиц оказались под водой, но особенно пострадала старая часть города.

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Площадь перед железнодорожным вокзалом буквально превратилась в глубокое озеро, передает ТСН.

Машинам и маршруткам приходилось плыть по воде, а некоторые не выдерживали испытания стихией и застревали посреди огромной лужи.

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