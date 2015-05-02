Из-за ливня старая часть Краматорска оказалась под водой

В Краматорске Донецкой области на 1 мая прошел сильный ливень с градом, после которого большинство улиц оказались под водой, но особенно пострадала старая часть города.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter