Синоптики сообщили об угрозе потопов и лавин в Карпатах на "майские"

Об этом сообщает Гидрометцентр.

Кроме того, 2-3 мая в связи с сильными дождями на реках в Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м над уровнями на 8.00 1 мая.

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Также 2-3 мая на реках бассейнов Сяна, Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8.00 1 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что температура воздуха в Украине в течение выходных будет колебаться в пределах 12-20 градусов тепла. Ветер в Украине ожидается западный и юго-западный 3 мая северо-западный, 5-12 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/сек.