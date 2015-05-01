Вблизи блокированной десантниками базы "Правого сектора" раздался выстрел - СМИ

По словам пресс-секретаря украинского Добровольческого корпуса Аллы Мегель, попали в машину с журналистами и бойцами на блокпосте возле Новоселовки, передает ТСН.

По ее словам, выстрелил молодой боец 95-й бригады, который служит полтора месяца. У него, считает Мегель, не выдержали нервы.

Авто журналистов сразу взяли под охрану служащие батальона "Кривбасс". На место происшествия приехали руководители подразделений. Началось выяснение отношений и примирение. Стороны уже называют это досадной случайностью. В результате инцидента никто не пострадал.

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В свою очередь, в Министерстве обороны отрицают, что военный стрелял по машине с журналистами. Пресс-служба ведомства сообщает, что легковой автомобиль, который выехал из лесополосы вблизи Новоселовки, не отреагировал на требование военнослужащих остановиться, и продолжал двигаться на большой скорости в направлении блокпоста.

"Военнослужащие осветили местность сигнальными ракетами, чтобы заставить водителя остановиться. Однако тот, не снижая скорости, направил машину в направлении соседнего блокпоста. Караульный, наблюдая за опасными действиями водителя, совершил предупредительный выстрел в воздух, после чего водитель остановился", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что бойцы ВДВ действовали согласно инструкции. После инцидента военнослужащие ВС Украины вызвали работников милиции. Сейчас там работает следственно-оперативная группа.