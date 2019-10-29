Зеленский: каждый из нас в долгу перед добровольцами, которые защищали Украину

Президент отмечает, что законопроект поможет добровольцам получить статус участников боевых действий и соответствующие социальные гарантии, которые имеют военные, что находились на службе.

Президент Владимир Зеленский считает, что каждый в долгу перед добровольцами, защищавшими Украину.

Об этом глава государства сказал журналистам в Мариуполе Донецкой области., Комментируя принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» (№ 2045-1) и ожидает его принятия в целом, сообщает президентская пресс-служба.

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«Каждый из нас в долгу перед добровольцами, которые защищали нашу Украину. Думаю, что это - правильный ответ. К сожалению, это происходит только сейчас, а не пять лет назад», - отметил Зеленский.

Глава государства уточнил, что о поддержке этого закона говорилось на ряде встреч с добровольцами и волонтерами, которые он проводил в последнее время.

Президент пообещал подписать документ после его принятия в целом.

«Я уверен, что парламент примет этот законопроект во втором чтении. Я его подпишу. Мы ставили задачу сделать это до 15 ноября», - заявил он.

Зеленский считает, что законопроект поможет добровольцам получить статус участников боевых действий и соответствующие социальные гарантии, которые имеют военные, находившиеся на службе.

«Несправедливость нынешнего законодательства заключается в том, что добровольцы, которые получили ранения или контузии, могут получить статус инвалида войны, но почему-то не могут получить статус участника боевых действий. Это - неуважение к достоинству, воинской чести людей, которые тоже взяли в руки оружие, отправились на восток Украины и защищали нашу независимость», - подчеркнул глава государства.

По словам президента, для получения статуса участника боевых действий добровольцам, которые выполняли задачи в зоне проведения АТО в сотрудничестве с представителями силовых структур, но не имеют документального подтверждения, нужно будет предоставить нотариально заверенные показания лиц, которые воевали вместе с ними.

«Такая процедура, возможно, для кого-то является неидеальной с точки зрения буквы закона, но, нам кажется, она соответствует духу закона. Мы понимаем, что в начале войны перед военными стояли совсем другие задачи, и не всегда делопроизводство было в приоритете», - подытожил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» (№ 2045-1).

Проектом предложено дополнить закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», добавив в перечень участников боевых действий лиц, которые добровольно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли боевые задачи антитеррористической операции в районах ее проведения не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов), во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Законопроектом предлагается также установить механизм принятия решения о предоставлении статуса участника боевых действий таким лицам и устанавливаются соответствующие основания.