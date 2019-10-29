Председателя Черновицкого облсовета подозревают в получении $180 тысяч взятки

По данным следствия, чиновник за взятку предлагал местному предпринимателю отдать коммунальное учреждение в аренду на 49 лет.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 180 тысяч долларов.

Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда по ходатайству детектива НАБУ об аресте имущества в рамках уголовного производства в отношении Мунтяна, которое 28 октября было обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Согласно судебному решению, досудебное расследование установило, что председатель облсовета предлагал жителю Черновцов решить вопрос о передаче подконтрольному этому лицу обществу в долгосрочную аренду комплекс Черновицкого областного коммунального предприятия «Бальнеологический санаторий «Брусниця». За это Мунтян якобы требовал у мужчины неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов.

В то же время в постановлении указано, что в период с 23 июля по 15 октября 2019 года чиновник якобы получил взятку в размере 180 тысяч долларов.

В рамках уголовного производства суд арестовал мобильные устройства и мобильный терминал фигурантов дела. Кроме того, во время обысков в кабинетах Черновицкого облсовета 16 октября детективы НАБУ изъяли ряд документов.

В то же время Мунтян сегодня в комментарии журналистам сообщил, что ему ничего не известно об указанном уголовном производстве.

Стоит заметить, что 9 октября 2019 года Черновицкий областной совет принял решение «О передаче в аренду целостного имущественного комплекса Черновицкого областного коммунального предприятия «Бальнеологический санаторий «Брусниця». Этим постановлением депутаты облсовета поддержали предложение передать в аренду имущество «Брусниці» частному предприятию «Буковинский оздоровительный комплекс «Брусниця» сроком на 49 лет. При этом установлено, что размер стартовой месячной арендной платы без НДС составит более 81 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 16 октября детективы НАБУ проводили обыски в кабинете Ивана Мунтяна и других должностных лиц Черновицкого областного совета.

Справка УНИАН. Депутат Черновицкого областного совета, председатель областной организации политической партии «Батькивщина» Иван Мунтян был избран председателем облсовета в декабре 2015 года.