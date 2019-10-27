Сборная ВСУ завоевала 33 медали на Всемирных играх среди военнослужащих

В этом году Украину представляли 87 армейских спортсменов в 12 видах спорта.

Сборная Вооруженных сил Украины завоевала 33 медали, в том числе 5 золотых, на 7-х Всемирных играх среди военнослужащих в китайском городе Ухань.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, соревнования проходят с 18 по 28 октября.

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«Сборная ВСУ по состоянию на 27 октября завоевала 33 медали разного достоинства, среди которых - 5 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых медалей», - говорится в сообщении.

29 октября украинская команда возвращается в Киев.

Всего в нынешних соревнованиях приняли участие более 100 стран мира. В этом году Украину представляли 87 армейских спортсменов в 12 видах спорта. Следует отметить, что среди всех сборных, участвующих в соревнованиях, команда Вооруженных сил Украины сейчас входит в десятку лучших.