Освобожденный из российского плена моряк Беспальченко сыграл свадьбу (видео)

Свадебная церемония состоялась в Херсонской области, в старинном имении князя Трубецкого.

Освобожденный из плена в РФ украинский моряк Виктор Беспальченко сыграл свадебную церемонию со своей женой Татьяной. Пара расписалась еще летом, когда Виктора удерживали в московском СИЗО «Лефортово».

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Как говорится в сюжете ТСН, церемония состоялась в Херсонской области, в старинном имении князя Трубецкого.

Поздравить молодоженов приехали соратники Виктора - почти вся команда судна «Яны Капу».

Свадьбу организовала областная администрация, местные предприниматели оплатили расходы.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись все 24 украинских моряка.