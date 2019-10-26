В Киеве люди вышли на "Конопляный марш" свободы (фото, видео)

Участники акции требуют от власти легализовать каннабис для использования в медицинских целях и увеличить до объективно оправданного пороговое количество каннабиса, устанавливающего уголовную ответственность за хранение без цели сбыта.

В Киеве возле Дома правительства проходит Конопляный марш свободы, участники которого требуют от власти легализовать каннабис для использования в медицинских целях.

Как передает корреспондент УНИАН, под Кабмином собралось до 500 человек, в частности, активисты нескольких общественных организаций.

Они требуют от власти разрешить использование каннабиоидов при лечении тяжелобольных людей и увеличить до объективно оправданного пороговое количество каннабиса, устанавливающего уголовную ответственность за хранение без цели сбыта.

Участники акции планируют пройти шествием от Дома правительства до Верховной Рады.

Как сообщила одна из организаторов марша, участница общественной организации "Ветераны за медицинский каннабис" Алина Приймак, целью акции является привлечение внимания правительства к проблеме криминализации препаратов на основе медицинского каннабиса.

"Сегодня мы здесь собрались, чтобы напомнить нашей власти, что мы нуждаемся и требуем свободного доступа к препаратам из медицинского каннабиса. Это не является чем странным или уникальным - во многих странах принято и абсолютно нормальное такое лечение. Но лечение терапевтическое, то есть прописано заранее врачом", - сказала Приймак.

Согласно декларации намерений, опубликованной на странице события в Facebook, участники акции также требуют полной реорганизации органов контроля и борьбы с наркотиками, в первую очередь, подразделения противодействия наркопреступности Нацполиции под общественным контролем и с приоритетами, определенными Государственной стратегией в отношении наркотиков.

На сегодня в Украине около 2 миллионов больных, которым бы мог помочь медицинский каннабис. Он способен облегчить хроническую боль, симптомы рассеянного склероза, тошноту и рвоту при химиотерапии, эпилепсию и синдром раздраженного кишечника. Еще марихуана снимает судороги при синдроме Паркинсона.

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Как сообщал УНИАН, весной на сайте Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений электронная петиция «Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины - защитить конституционные права граждан» собрала необходимое количество подписей граждан. Комитет поддержал петицию.

20 мая в парламенте был зарегистрирован проект закона № 10313 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь», которым предлагалось урегулировать использование каннабиса для нужд медицины и науки. Однако в августе документ был отозван.

4 сентября министр здравоохранения Зоряна Скалецкая не исключила разработки нового законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

10 октября президент Владимир Зеленский высказал мнение, что украинское общество еще не готово к легализации каннабиса, и этот вопрос сейчас «не ко времени».