Милиция возбудила уголовное дело по факту схода с рельсов поезда под Харьковом

Милиция открыла уголовное производство по факту схода с рельсов одного из вагонов скоростного электропоезда категории "Интерсити+" №721 производства южнокорейской компании Нyundai Rotem Харьков – Дарница (Киев), произошедшего вблизи Харькова на пути следования в столицу вечером 28 апреля.

"Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта)", - сказано в сообщении пресс-службы УМВД Украины на Южной железное дороге.

Согласно сообщению, выехавшие на место происшествия сотрудники милиции установили, что с рельсов сошла колесная пара одного из вагонов поезда на стрелке перед въездом на станцию Люботин (Харьковская обл.).

"По словам железнодорожников, причиной могла стать ошибка диспетчера станции, которая неожиданно перевела стрелку с первого пути на второй", - сказано в сообщении.

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По данным «Укрзализныци», вечером 28 апреля один из вагонов скоростного поезда Нyundai вблизи Харькова на пути следования в столицу сошел с рельсов. Для транспортировки пассажиров был задействован поезд с локомотивной тягой, люди были доставлены в Киев с опозданием почти на пять часов. Жертв и пострадавших не было.

Одной из версий происшествия, которую рассматривают специалисты «Укрзализныци», может быть незаконное вмешательство сторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, также рассматриваются другие версии.

Как сообщал УНИАН, после выхода на маршруты с мая 2012 года корейские поезда ломались один за другим и простаивали часами, пик поломок пришелся на зиму 2012-2013 гг.

По данным СМИ, Европейский банк реконструкции и развития назвал запуск «Укрзализныцей» скоростных поездов производства Hyundai Rotem, которые в спешке закупали под чемпионат Европы по футболу Евро-2012, провалом 2012 года.

В феврале 2014 года все десять поездов Нyundai были сняты с эксплуатации в связи с выявлением технической неисправности, в частности, в несущей конструкции кузова поездов были обнаружены трещины. «Укрзализныця» вернула поезда на маршруты в течение 3-4 месяцев после устранения поломок.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.