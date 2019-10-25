В Одессе отопительный сезон начнется 1 ноября

В первую очередь будет обеспечено включение централизованного отопления в дошкольных учреждениях, школах и на объектах здравоохранения.

В Одессе отопительный сезон начнется 1 ноября. Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, 1 ноября стартует отопительный сезон 2019-2020 годов. Читайте такжеПереход на зимнее время 2019: когда в Украине переводят часы Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова сегодня, 25 октября. «В первую очередь будет обеспечено включение централизованного отопления в дошкольных учреждениях, школах и на объектах здравоохранения Одессы», - сказано в сообщении. Как сообщал УНИАН, в Одессе отопительный сезон 2018-2019 годов стартовал официально 22 октября 2018 года, подача теплоносителя была прекращена в ночь на 1 апреля текущего года.

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