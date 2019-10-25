В Одессе отопительный сезон начнется 1 ноября
19:11, 25 октября 2019Общество
258 0
В первую очередь будет обеспечено включение централизованного отопления в дошкольных учреждениях, школах и на объектах здравоохранения.
В первую очередь будет обеспечено включение централизованного отопления в дошкольных учреждениях / фото УНИАН
В Одессе отопительный сезон начнется 1 ноября.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, 1 ноября стартует отопительный сезон 2019-2020 годов.
Читайте такжеПереход на зимнее время 2019: когда в Украине переводят часы
Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова сегодня, 25 октября.
«В первую очередь будет обеспечено включение централизованного отопления в дошкольных учреждениях, школах и на объектах здравоохранения Одессы», - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Одессе отопительный сезон 2018-2019 годов стартовал официально 22 октября 2018 года, подача теплоносителя была прекращена в ночь на 1 апреля текущего года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter