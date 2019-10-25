"Крым – всех людей": Мисс Украина-2019 оскандалилась странным заявлением (видео)

По словам Маргариты Паша, ее сестра сейчас проживает в Феодосии.

Мисс Украина-2019, харьковчанка Маргарита Паша, во время празднования Дня ООН в Украине высказала свое мнение относительно территориальной принадлежности Крыма.

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«Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам», – сказала Маргарита Паша в комментарии "Крым.Реалии".

Также она добавила, что посещала полуостров в детстве. А ее любимые места – Ялта и Форос.

По словам Маргариты Паша, ее сестра сейчас проживает в Феодосии.

На вопрос журналиста, что вы пожелаете Крыму, Паша ответила: «Только процветания».