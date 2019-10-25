"Крым – всех людей": Мисс Украина-2019 оскандалилась странным заявлением (видео)
17:04, 25 октября 2019Общество
410 0
По словам Маргариты Паша, ее сестра сейчас проживает в Феодосии.
Паша посещала полуостров в детстве / "Крым.Реалии"
Мисс Украина-2019, харьковчанка Маргарита Паша, во время празднования Дня ООН в Украине высказала свое мнение относительно территориальной принадлежности Крыма.
Читайте такжеТрех украинок номинировали на первый в мире "Оскар для блоггеров"
«Крым – всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам», – сказала Маргарита Паша в комментарии "Крым.Реалии".
Также она добавила, что посещала полуостров в детстве. А ее любимые места – Ялта и Форос.
По словам Маргариты Паша, ее сестра сейчас проживает в Феодосии.
На вопрос журналиста, что вы пожелаете Крыму, Паша ответила: «Только процветания».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter