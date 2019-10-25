Вооруженные силовики и спецтехника: в Тернополе проведут антитеррористические учения

Отработка силовиками учебных задач будет происходить в условиях, приближенных к реальным, что предусматривает привлечение спецтехники.

В Тернополе во время проведения 29-31 октября антитеррористических тактико-специальных учений возможно введение особого режима.

Как сообщили УНИАН в секторе взаимодействия со СМИ и общественностью управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области, учения пройдут в нескольких локациях города и его окрестностях.

Отмечается, что отработка силовиками учебных задач в рамках антитеррористических тактико-специальных учений будет происходить в условиях, приближенных к реальным, что предусматривает привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей.

«В СБУ предупреждают, что на период проведения учений на отдельных территориях города возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения автотранспорта и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и т.д.», - сообщили в управлении.

Также в ведомстве обратились к жителям и гостям города с просьбой с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на требования правоохранителей. В СБУ подчеркнули, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.