цей матеріал доступний українською

Вооруженные силовики и спецтехника: в Тернополе проведут антитеррористические учения

11:56, 25 октября 2019
Общество
38 0
Учения продлятся в течение трех дней / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в секторе взаимодействия со СМИ и общественностью управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области, учения пройдут в нескольких локациях города и его окрестностях.

Отмечается, что отработка силовиками учебных задач в рамках антитеррористических тактико-специальных учений будет происходить в условиях, приближенных к реальным, что предусматривает привлечение спецтехники и вооруженных правоохранителей.

«В СБУ предупреждают, что на период проведения учений на отдельных территориях города возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения автотранспорта и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей и т.д.», - сообщили в управлении.

Также в ведомстве обратились к жителям и гостям города с просьбой с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на требования правоохранителей. В СБУ подчеркнули, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Тернополь#антитеррористические ученияПогода в Тернополе