Похитительнице младенца в Киевской области полицейские объявили о подозрении

25 октября ей будут избирать меру пресечения на время проведения досудебного расследования.

Работники Ирпенского отдела полиции Киевской области объявили о подозрении в похищении младенца 26-летней женщине.

Об этом говорится в заметке на странице полиции Киевской области в Facebook.

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Отмечается, что речь идет о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

25 октября в помещении Ирпенского суда будет избираться мера пресечения злоумышленнице на время проведения досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в Киевской области полиция ввела план-перехват из-за похищения трехмесячного младенца в поселке Коцюбинское. Злоумышленница, похитившая младенца, выдала себя за волонтера по обмену детских вещей.

Позже личность похитительницы установили, а ее задержали в Софиевской Борщаговке в ходе оперативно-розыскных действий.

Ребенок цел и невредим, его осмотрели медики.