Международный сервис Glovo до конца года планирует увеличить покрытие доставки до 20 городов
Международный сервис быстрой курьерской доставки товаров Glovo до конца года планирует увеличить покрытие своей доставки до 20 городов, тогда как в настоящее время сервис охватывает 11 городов.
Об этом сообщил глава украинского офиса компании Glovo Дмитрий Расновский на брифинге, посвященному первой годовщине работы сервиса в Украине.
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«До конца года мы планируем расширить покрытие украинских городов до 18-20. Это будут города с более чем 200 тыс. населения", - сообщил Расновский.
Он добавил, что следующим городом, где данный сервис будет доступен, станут Черкассы.
Кроме того, Расновский сообщил, что Glovo открыл центр поддержки курьеров в Киеве.
"Сейчас у нас будут открыты ещё несколько Glovo-центров с ростом бизнеса. Поскольку нам важно получать обратную связь от наших курьеров", - отметил руководитель украинского офиса.
В Украине сервисом Glovo уже пользуются жители Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова, Запорожья, Винницы, Полтавы, Николаева, Чернигова и Херсона.
Подводя итоги первой годовщины работы сервиса в Украине, генеральный менеджер компании Glovo в Украине отметил, что средний чек в Украине на сегодня составляет около 8 евро, тогда как в соседних странах этот показатель приближается к 15 евро.
По мнению Расновского, глобальный рынок доставки еды в Украине активно растет и спустя несколько лет его обороты могут достигнуть миллиарда гривен.
"Глобально, если рынок будет расти как сейчас и у нас не будет каких-либо геополитических драм - за пару лет мы выйдем на миллиард", - сказал он, не уточнив временные горизонты, которые компания закладывает для выхода на безубыточный уровень.
По словам главы украинского офиса компании Glovo, на сегодня, согласно рейтингу самых популярных мобильных приложений в Украине, Glovo занимает четвертое место, а его пользователи могут сделать заказ с более чем 3 тыс. локаций. В то же время, количество подключенных к платформе курьеров насчитывает десятки тысяч, из которых 10 тыс. ежемесячно доставляют минимум один заказ. В частности, 8% курьеров сервиса – женщины, около 12% - студенты.
Согласно розданной в ходе брифинга инфографике, 3,7 раза в месяц в среднем пользователи приложения заказывают доставку, при этом 55% аудитории в возрасте 20-30 лет составляют мужчины, 45% - женщины.
Справка УНИАН. Стартап Glovo начал работу в 2015 году в Барселоне и с тех пор запустился в 67 городах (включая Париж, Мадрид, Каир, Стамбул, Сан-Паулу). Сервис функционирует в более чем 200 городах в 26 странах на трех континентах - в Европе, Африке, Центральной и Южной Америке.
В Украине международный сервис доставки Glovo начал работу в октябре 2018 года.
Сегодня доставкой Glovo пользуются свыше 1,8 млн человек ежемесячно по всему миру, а количество ассоциированных партнеров достигает 20 тыс. Среднее время доставки - меньше 35 минут.