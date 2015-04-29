КГГА: отсутствие прививок не может быть причиной отказа в оформлении ребенка в детсад
12:51, 29 апреля 2015Общество
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Отсутствие профилактических прививок не может быть причиной отказа родителям в оформлении ребенка в детсад.
Непривитый ребенок может ходить в сад при наличии медицинского заключения / Фото: УНИАН
Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА) Анна Старостенко.
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По ее словам, согласно действующему законодательству, в детское учебное заведение нельзя принимать ребенка без профилактических прививок.
Однако "профильные министерства совместным письмом дали разъяснение относительно возможности посещения учреждений непривитым детям, при условии оформления заключения врачебной комиссии", - пояснила Анна Старостенко.
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