КГГА: отсутствие прививок не может быть причиной отказа в оформлении ребенка в детсад

Отсутствие профилактических прививок не может быть причиной отказа родителям в оформлении ребенка в детсад.

Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА) Анна Старостенко. Читайте такжеВ Украине 1,5 млн детей не полностью вакцинированы от полиомиелита По ее словам, согласно действующему законодательству, в детское учебное заведение нельзя принимать ребенка без профилактических прививок. Однако "профильные министерства совместным письмом дали разъяснение относительно возможности посещения учреждений непривитым детям, при условии оформления заключения врачебной комиссии", - пояснила Анна Старостенко.

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